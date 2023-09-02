"الوطني للمناهج": العربية لغتي؛ الصف الأول- الجزء الأول (2 - 4)

د. ذوقان عبيدات

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ضمن إنتاج القطفة الرابعة للمركز الوطني للمناهج، صدر كتاب العربية لغتي للصف الأول الأساسي، وتماشيًا مع سياستي:يشهد الله ما نقدتك إلاطمعًا أن تكون فوق انتقادي!وفي حديث مع د. إبراهيم بدران، نصح بألا يكون نقدي استفزازيا، لأن ذلك يحرج المسؤولين ويدفعهم إلى إنكار الواقع، فقلت ليكن؛ لأجرب هذه المرة، فما دامت الغاية هي الإصلاح، فلا داعي للإحراج.. واتفقت معه على ذلك.ولنبدأ قراءة الكتاب:(1) توصيف الكتابأولا- احتوى الكتاب على خمس وحدات هي: أسرتي: وهي وحدة مكررة من الروضة. وأنا أحب وطني: وهي مكررة في الروضة وفي كتاب العربية لغتي للصف الرابع. وأحب النظافة: وهي وحدة روضة بتوسع. ورسومي المتحركة. وأخيرا؛ وحدة لعبتي المفضلة: وهي وحدة لم تمس أي لعبة تكنولوجية.ثانيا- احتوت المقدمة على حدود التزامات الكتاب بتعزيز القيم الوطنية والإسلامية، ومراعاة حاجات الطلبة، وأن إعداد الكتاب جرى على يد نخبة من خبراء اللغة العربية، وهذا يشير بوضوح إلى غياب تربويين وسيكولوجيين، كان يجدر أن يكونوا موجودين في عملية الإعداد.يرجو المؤلفون، بأن يكون الكتاب نقلة نوعية ملموسة، تجعل اللغة أكثر سهولة ومتعة، وهذا هدف سام جدا، بخاصة في ظل عزوف كثيرين عن اللغة العربية باتجاه تعلم اللغات الأجنبية، لكن ماذا فعلنا لتحقيق ذلك؟ثالثا- احتوى الكتاب على مئات الرسوم، وجميعها مألوفة مثل: كرسي، حصان، سمكة، فراشة، قلم، كرة قدم.. الخ، وليس بينها أي أداة تكنولوجية أو رقمية مما يستخدمه أطفالنا، أو ممن يحتاجونه في حياتهم.ملاحظة: لن أتدخل في فنيات الكتاب، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه.(2) ملاحظات وتأملات غير عدوانية:تقتصر ملاحظاتي على الأبعاد التربوية، وما طلبه الإطار العام للمنهج، والذي لم يذكر الكتاب عنه شيئا:أولا- ملاحظات جندرية: وهي مستمدة من إطار المنهج العام والخاص:-عرض الكتاب عدة رسومات لأسرة تكونت من الجنسين، كما احتوت بعض رسوم لأسرة، يشارك فيها الرجل والأولاد في أعمال المنزل، بخاصة الطبخ والتنظيف؛ وهذا برأيي تقدم كبير في قضايا الجندر، ولكن المطلوب ربما في عرض أدوار غير نمطية للأسرة، كالأدوات الإنتاجية أو الاستثمارية.ثانيا - صورة المرأة:قدم الكتاب عشرين رسمة للمرأة، منها أربع عشرة محجبة، وقد حرص الكتاب على أن يقول عن المحجبة: إنها أمي. وكانت الأسرة تقدم: حول قالب جاتوه، أو مراقبة أطفال يلعبون، أو أسرة تنظف البيت، أو شرب قهوة.وهذا يعني أن الأسرة تقوم بمهامها التقليدية، فلم نر أسرة في معرض أو مباراة أو مزرعة، أو في أي مشروع إنتاجي، أو عمل أو حفل فني الخ.رابعا- القصائد والأناشيد: وضع الكتاب قصيدة لكل وحدة، مرتبطة بموضوعها، بما يشير إلى أن القصائد مصطنعة، وظيفية، قليلة المشاعر مثل:* قصيدة وطني، وهي تتحدث عن سهوله وأزهاره وجباله، وكأن الوطن جغرافيا.* قصيدة أسرتي بمعان متناثرة:"يا بسمتي.. أنا هنا ولعبتيأختي هنا أحبها.. تضحك مثل ضحكتي".وهكذا دون قيم، ولو أنه "دحش" في الأخير عبارة: أحب أسرتي ووطني.* قصيدة الفتى النظيف:"اسمي شريف.. مهذب نظيفوأمسح الغبار.. عن قطتي ربابرددوا معي: اسمي أنا شريف".-فيلم الكرتون:"ما أحلى فيلم الكرتون فهو جميل يضحكنيهذا رسم يتحرك فيه الدبدوب يغني".ومن غير المفهوم، أن القصائد خلت من أسماء الشعراء في وقت، يجب فيه أن تفتح الكتب أبوابها للتعريف بشعراء الأردن، وبذلك، أضعنا فرصة لتعريف أطفالنا مجانا بأسماء مبدعينا، فهي قصائد لا تنتسب لشعراء، ولا أدري قد تكون تكليفا لشاعر واحد، وهذا ليس سليما، بل ميل إلى حلول سهلة، لإنتاج كتاب قد يعيش أكثر من عشر سنوات.(3) ملاحظات متفرقة:أولا - عرض الكتاب معظم صور المرأة في المطبخ، مما يعكس فلسفة تقليدية نحاول التخلص منها أو نتمنى.ثانيًا - عرض الكتاب في صفحة "28" صورة لأولاد يلعبون كرة القدم، في وقت نحتاج فيه أن نحفز المرأة على لعب كرة القدم، كما عرض في صفحة "129" صورة لأولاد يلعبون لعبة الريشة الطائرة، في حين غابت رياضة المرأة.ثالثا - في قصيدة الفتى النظيف: تحيز ذكوري واضح!"أنا الفتى النظيف.. اسمي شريف".رابعا - تمنيت أن أجد أنشطة مجموعية أو زوجية، أو أي نشاط تفكيري أو إبداعي.(4) مفردات الكتاب:كانت جميع مفردات الكتاب من الكلمات المألوفة: باب، سرير، طحين، مطرقة، طيور.. الخ، مهدرا فرصة تمكينه في التحدث عن مفاهيم، دعا إليها المنهاج مثل: بيئة، حقوق، قانون، صحة، كمبيوتر، حوار.. الخ.أما الجمل على ندرتها، فكانت جملًا دون قيم مثل: "نزل المطر".. "طار الحمام".. "حنان لطيفة".."جلس ماجد".. "نجحت حنان".. إلخ، وبذلك أضاعوا فرصة أخرى لتنمية معارف واتجاهات، دعا إليها الإطار العام، ولكن تمثل إنجاز الكتاب بالسهولة لإكمال عمل لا أكثر.ملاحظة:- ترى؛ لو جرت مراجعة الكتاب قبل طباعته، أفلا يرتقي ذلك به؟ وربما راجعه كثيرون ممن لا يمتلكون وعيًا فكريًا.ما الذي قدمه الكتاب لجذب الطلبة إلى حب اللغة؟ وإلى متى نتوه في إنتاج كتب لا تختلف عن سابقتها؟