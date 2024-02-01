"الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية" يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الخميس، النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني، ضمن سلسلة من إجراءات التطوير والتحديث التي ينتهجها المركز، بهدف إبراز دوره والارتقاء بمهامه.
وقال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي إن المركز يحرص عبر هذه الإطلالة لموقعه الإلكتروني الجديد على إبراز إنجازاته التي تنسجم مع الواجبات الموكولة إليه ضمن نظامه، بحيث يعكس أسس الوقاية والمكافحة للأمراض، ومتابعة البيانات ذات العلاقة بالأمراض الوبائية الأكثر انتشارا على المستوى الوطني أو متابعتها إقليميا وعالميا بالتعاون مع مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وأضاف البلبيسي أن الموقع يوفر المعلومات المفيدة التي يحتاج إليها زوّار ومتصفحو الموقع بصورة أفضل، ويبرز البرامج والدراسات والأبحاث والتوعية الصحية والأخبار والنشاطات التي يقوم بها المركز، إضافة إلى توفير أهم الروابط الإلكترونية للجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
وأشار البلبيسي إلى أن المركز يرحّب بتواصل زوار الموقع ومتصفحيه والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، آملا أن يجدوا فيه ما يحقق الفائدة.
وبينت مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات المهندسة فاطمة حمّاد، من جهتها، أن المركز طوّر الموقع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وفقا لمعايير المواقع الإلكترونية الحكومية المتمثلة في إمكانية الوصول، وسهولة الاستخدام، والتصميم، إضافة الى جودة المحتوى والأمان.
وأشارت حماد إلى أن هذا التطوير يشكل جزءًا من جهود المركز لتحسين التواصل مع الجمهور وتعزيز الوعي الصحي.
وامتازت النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني بالتصميم الجذاب، والانسجام بين مختلف الروابط والأقسام التي يحويها الموقع، وفقا لمواصفات فنية عالية الجودة، وبطريقة تسهّل الوصول والتنقل بين محتوياته، لتُمكن المستخدمين من تصفح الموقع بكل سهولة وفي أي وقت.
ويحتوي الموقع على نوافذ وروابط ووصلات عدة، إذ تحتوي قائمة الصفحة الرئيسية على جميع المعلومات ذات الصلة بالمركز باللغتين العربية والإنجليزية، من المديريات والوحدات والبرامج والدراسات والأبحاث والتقارير والإحصائيات ورسائل التوعية الصحية، وتشغل الأخبار حيزا بارزا من الموقع، بهدف إبراز الأنشطة والفعاليات والشراكات، وتوعية وتثقيف الكوادر الصحية والمجتمع، وانعكاس العمل ضمن نهج الصحة الواحدة مع الشركاء.
ولمزيد من المعلومات عن الموقع الإلكتروني الجديد للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اضغط على الرابط: www.jcdc.gov.jo.