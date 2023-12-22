الوقوف خلف القوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية واجب وطني

عميد متقاعد محمد سليم السحيم



بعد الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية والعملية النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة ضد مجموعة من الإرهابيين والمخربين، كان من الواجب علينا أن نكتب من منطلق رد الجميل كجنود سابقين في حرس الحدود وليس من منطلق الاستجابة لدافع شخصي أو البحث عن الشهرة والمجد.

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بل هي معاناة أثارت مشاعر التحدي والغيرة لسرد واقع جنود لا ينامون الليل، يؤدون مهمة عظيمة ويقومون بعمل جليل على الحدود الشمالية والشرقية لا يعرفه إلا من اكتوى بلهيب نارها وعطش صحارها ، ونروي قصص الشجاعة والجهود المبذولة والتضحيات التي قدمها الضباط والجنود في أحلك وأصعب الظروف في تاريخ ناصع البياض نذكرة للتاريخ حتى لا يفسده الآخرون .



طوال تاريخ الدولة الأردنية وحدودنا الشمالية في حالة استنفار ، بسبب سوء الجوار الذي فرضة القدر ، وما تسبب من تحديات امنية مصحوبة بفلتان امني واقتتال طائفي يدور بالقرب من حدودنا من قبل الفصائل الإرهابية والعصابات الطائفية الجامحة، بالإضافة إلى تجار الحرب والمخدرات الذين استغلوا الوضع الأمني من تدهور الأوضاع في دول الجوار ،ووجدوا فية مرتع خصب للتعاون مع التنظيمات الإرهابية المدعومة من دول المنطقة لتمرير المخدرات والأسلحة والمتفجرات إلى أطراف داخلية ، بهدف زعزعة أمننا القومي وخلق الفوضى والارتباك من خلال تنفيذ مخططاتهم الدنيئة.



يواجه جنودنا في هذه المناطق الحدودية معاضل كبيرة جداً وتحديات مؤثرة ناتجة عن تضاريس وجغرافية المنطقة، وسوء الأحوال الجوية، والتي تنعكس على مدى الرؤية الأفقية وتتطلب جهود كبيرة و تكلفة عالية في الأرواح والمعدات والاليات في حدود تزيد عن 700 كيلومتر.



يلاحظ من خلال العمليات الجارية الاخيرة على الحدود الشمالية أن القوات المسلحة والاجهزة الأمنية تعمل بشراكة كاملة وبمهنية عالية للدفاع عن أمن هذا الوطن العزيز،



ما زال هولاء الابطال يقدمون قوافل الشهداء في سبيل الله والدفاع عن الدين والأرض والعرض ، شهداؤنا هم صناع المجد والناريخ وهم الذين سيكتبون تاريخ الأمة بدمائهم الطاهرة وهذا ما سنروية لاحفادنا .





إن تضامن الشعب الأردني خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية مطلب وطني في ظل هذا الاستهداف الذي لا يخفى على أحد، والتحديات التي تواجهنا في ظل هذا الوضع الاقليمي الملتهب من الخارج والداخل على حد سواء. خاصة فئة المشككين الذين يستغلون كل حادث وعمل بطولي تقوم به قواتنا المسلحة لحرف البوصلة للتشويش على سمعة هذا البلد المرابط ورسالة هذا الجيش المصطفوي العظيم .



حفظ الله الاردن بلدا عزيزا منيعاً شامخاً في قلوب الاوفياء وحفظ الله هذا البلد وقيادته من كل مكروة او مغرض او حاقد او حاسد او فاسد او ناكر للجميل وعاش الاردن بلدا حرا عربيا وعاش شعب الاردن شامخا بوطنيته وصدق انتماء ابنائه وبوجود جيشة الابي واجهزتة الامنية الوطنية الصادقة".



