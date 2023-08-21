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امين عام اتحاد الجامعات العربية يفتتح المعرض البيضاوي التعليمي الدولي بعمان

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جانب من افتتاح المعرض البيضاوي التعليمي الدولي
افتتح امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة المعرض البيضاوي التعليمي الدولي الذي عقد في عمان بمشاركة 30 جامعة ومؤسسة تعليمية أردنية ومصرية ودولية.اضافة اعلان
ويهدف المؤتمر الذي نظمه المكتب البيضاوي وبدعم من وزارة التعليم العالي المصرية الى استقطب الطلبة الراغبين باستكمال دراستهم وذويهم، لتشجيعهم على الالتحاق بالجامعات الأردنية والمصرية والدولية، عبر التأكيد على الميزات المتوفرة في البيئة التعليمية والمعيشية.
وأكد الدكتور سلامة وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم أهمية مشاركة الجامعات الأردنية والمصرية في مثل هذه المعارض، وضرورة العمل على تسويق الجامعات لنفسها وللتخصصاتها وبرامجها، والتي تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية
وأشار سلامة خلال حفل الافتتاح الذي رافقه وفد من وزارة التعليم العالي المصرية برأسة الدكتور شريف صالح والرئيس التنفيذي لمجموعة المكتب البيضاوي الدكتور صقر الخرابشة إلى السمعة التي يتمتع بها قطاع التعليم العالي المصري والأردني.
واوضح أهمية البناء على هذه الإنجازات لاستقطاب المزيد من الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية والمصرية  مبينا أن المعرض يوفر فرصة للاطلاع على تجارب الأردن ومصر التعليمية والتخصصات التي استحدثتها بما يتواءم مع سوق العمل.
واشار الدكتور سلامة الى أن هذه الفعالية تترجم مستوى العلاقات الأردنية والمصرية خاصة في المجالات الثقافية والتعليمية.
بدوره قال الخرابشة أنه نظرا لمسؤوليتنا الوطنية تجاه طلاب المرحلة الثانوية، ولمساعدتهم وخدمتهم على اختيار التخصص الأكاديمي المناسب لسوق العمل المحلية والدولية، تم توفير الفرص وتهيئة المناخ لمختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية للظهور تحت مظلةٍ تشجيعية تساعدها في التعريف ببرامجها وسجلها التعليمي والأكاديمي بشكل مباشر.
 وقدم ممثلو الجامعات شرحًا مفصلاً عن البرامج الاكاديمية وشروط القبول، والتسهيلات التي تقدم للطلبة بشكل عام وللطلبة الوافدين بشكل خاص. لا سيما تخصصات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، التمريض وتخصصات تكنولوجيا المعلومات الحديثة وغيرها من التخصصات المرغوبة لدى الطلبة و لكافة الدرجات العلمية.
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