انجاز 70 % من المرحلة الأولى لتأهيل موقع بركة البيبسي

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تفقد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، صباح اليوم الأربعاء سير العمل في مشروع إعادة تأهيل موقع بركة البيبسي التي تعتبر مشكلة بيئية وبؤرة ساخنة امتدت على مدار 40 سنة .واعلن الشواربة ان نسبة انجاز اعمال المرحلة الاولى من المشروع بلغت 70 بالمئة ، مبيناً إنه مع بداية العام 2022 باشرت الامانة بتنفيذ حل جذري ونهائي للمشكلة باعمال تأهيل البنية التحتية للبركة ( المرحلة الأولى ) للتخلص من المياه الراكدة والمتجمعة في البركة وإعادتها لمجراها الطبيعي في نهر الزرقاء.وايذاناً ببدء الاعمال الخارجية لبركة البيبسي ، اليوم الاربعاء ، والتي تصل نسبتها الى 30 بالمئة من اجمالي اعمال المرحلة الاولى اكد امين عمان ان الامانة تعمل حاليا في الجزء الاخير من المرحلة الاولى .واضاف ان هذا المشروع الذي يرجح الانتهاء منه في الربع الاول من العام القادم 2024 حسب ما هو مخطط ومعلن عنه هو مشروع نوعي واجهت الامانة في اعمال التاهيل به تحديات تمكنت من التغلب عليها والوصول به الى مرحلة الانجاز .وتشمل الاعمال الخارجية حفر خط ناقل بطول 1400 م وبقطر 2400 ملم باستخدام تقنية الحفر بالأنفاق الآليةTunnel boring machine (TBM)والمستخدمة لاول مرة في الأردن وذلك للتغلب على الأعماق الكبيرة لمسار الخط الناقل ، وتنفيذ منهل عميق لمياه الامطار بعمق 47 م وقطر 23 م، ومصب في سيل الزرقاء .وتصل تكلفة المشروع الى 12 مليون دينار ممول بمنحة وقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .وانهت امانة عمان الاعمال الداخلية من المشروع وشملت حوض ترسيب لمياه الأمطار ، وتنفيذ عبارة صندوقية رئيسة لنقل مياه الأمطار من وادي ماركا بطول 460 م، ومحطة ضخ للمياه القادمة من مخيم حطين، وعبارة صندوقية ثانوية لنقل مياه الأمطار من مخيم حطين بطول 120متر ، وخزان ري بسعه 10,000 متر مكعب لري الأشجار والنباتات في المرحلة الثانية للمشروع.