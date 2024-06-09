 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انحسار للموجة الحارة عن المملكة

المملكة الأردنية الهاشمية
المملكة الأردنية الهاشمية

ينحسر اليوم الأحد، تأثير الموجه الحارة عن المملكة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس حار نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة انخفاضها يوم غد الاثنين، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 15 وفي مرتفعات الشراة 29 - 14، وفي مناطق البادية 38 - 19، وفي مناطق السهول 33 - 20، وفي الأغوار الشمالية 40 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 24، وفي البحر الميت 41 - 23، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية. - (بترا)

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