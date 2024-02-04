انخفاض طفيف بأسعار الثوم وسط تخوفات من ارتفاعها في رمضان

عبدالله الربيحات

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شهدت أسعار الثوم في الأردن انخفاضاً بسيطاً أمس، حيث تراوح سعر الكيلو الواحد من الصنف الأول حوالي 6 دنانير، فيما بلغ سعر الصنف الثاني بين 5.5 دينار، بعد قرار وزارة الزراعة بمنح رخص استيراد ل 200 طن من الثوم.ويخشى تجار تحدثوا لـ"الغد"، من ارتفاع أسعار الثوم في شهر رمضان، حيث لم يبدأ موسم الثوم البلدي المبكر في الأغوار بعد، ولن يبدأ قبل شهرين ونصف. متوقعين أن يصل كيلو الثوم في رمضان 10 لدنانير.وأشار تجار إلى أن كمية الثوم الواردة إلى الأسواق المركزية أول من أمس السبت كانت 35 طنًا فقط، كانت مخزنة في البرادات.من جهته، قال مدير مديرية التسويق والمعلومات في وزارة الزراعة المهندس خليل عمرو في حديثه لـ"ألغد"، إن كمية الثوم التي تدخل السوق يومياً تتراوح بين 11 و 13 طنًا، وأن هناك حوالي 900 طن من الثوم مخزنة في البرادات. مؤكدا أن الكميات المعروضة سترتفع نهاية شهر فبراير الحالي بعد توفر المنتج المحلي من الثوم في الأغوار.وأضاف عمرو، أن الوزارة تسعى إلى توفير المحاصيل الزراعية المختلفة بالجودة والسعر المناسبين، وأنها تجري المسوحات اللازمة سنوياً لدراسة الكميات التي تتم زراعتها واحتياج السوق، وبناء عليه يتم فتح باب الاستيراد وحماية المنتج المحلي.ومع ذلك، يرى بعض التجار أن قرار وزارة الزراعة بمنح رخص استيراد ل 200 طن من الثوم فقط غير كافٍ، وأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الثوم في رمضان.ويطالب التجار بزيادة كمية الثوم المسموح باستيرادها لتغطية احتياجات السوق ومنع ارتفاع الأسعار.