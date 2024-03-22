الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم وأجواء باردة

عمان
عمان

تتأثر المملكة اليوم الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

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 وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


وتكون الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتبقى الأجواء الأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية، ويتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويوم الاثنين، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4، وفي مرتفعات الشراة 12 - 3، وفي مناطق البادية 18 - 3، وفي مناطق السهول 14 - 6، وفي الأغوار الشمالية 22 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 12، وفي البحر الميت 24 - 11، وفي خليج العقبة 25 - 12 درجة مئوية. (بترا)

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