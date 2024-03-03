الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

أمطار غزيرة في الأردن - (أرشيفية)
أمطار في الأردن - (أرشيفية)
تتأثر المملكة اليوم الأحد، بكتلة هوائية باردة ورطبة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
اما الأربعاء، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 3 وفي مرتفعات الشراة 12 - 4، وفي مناطق البادية 17 - 5، وفي مناطق السهول 14 - 6، وفي الأغوار الشمالية 20 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 12، وفي البحر الميت 22 - 10، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.
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