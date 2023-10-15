الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض ملموس وسط هطول مطري اليوم وغدًا

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أمطار
تنخفض درجات الحرارة اليوم الأحد، بشكل ملموس، حيث تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية.اضافة اعلان
وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى وتمتد لأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، قد تكون ولفترات محدودة في المناطق الشمالية غزيرة أحياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار بين الحين و الآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون في ساعات الصباح في أجزاء من المناطق الشمالية غزيرة أحياناً ولفترة قصيرة، مع فرصة لزخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الآخر.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 12 وفي مرتفعات الشراة 17 - 10، وفي مناطق البادية 27 - 16، وفي مناطق السهول 23 - 15، وفي الأغوار الشمالية 31 - 20، وفي الأغوار الجنوبيةوالبحر الميت وخليج العقبة 31 - 22 درجة مئوية.- (بترا)
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