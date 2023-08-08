انطلاق أعمال الدورة القضائية الثانية للمحكمة الكنسية الأرثودكسية

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برعايةِ صاحبِ السّيادةِ المطران خريستوفوروس مطرانِ الأردنّ للرّومِ الأرثوذكس انطلَقت مساءَ اليومِ الإثنينِ 7 آب 2023 أعمالُ الدّورةِ القضائيّةِ الثّانيةِ للمحكمةِ الكَنَسيَّةِ الأرثوذكسيّةِ في فندقِ الماريوت - البحرِ الميّت بعنوانِ "مشروعُ قانونِ العائلةِ الأرثوذكسيّ الحديث"، العائلةُ في منظورِ المُشرِّعِ والقانونِ الكَنَسيّ (الزّواج، التّبنّي، الميراث).في الجلسةِ الافتتاحيّةِ للدّورةِ رحَّبَ سّيادتُه بصاحبِ السّيادةِ المتروبوليت أنطونيوس الصّوريّ الجزيلِ الاحترامِ القادمِ خصّيصًا من بطريركيّةِ أنطاكيا الشّقيقةِ وبالمُشارِكينَ من قضاةٍ ومحامينَ منَ الأردنّ وفلسطين ، مُثمِّنًا حضورَهم ومشاركتَهم بمثلِ هذه الدّوراتِ التي تسعى لتطويرِ العملِ القضائيّ الكَنَسيّ وخدمةِ العدالةِ والعائلةِ المسيحيّة ، ناقلاً أدعيةَ أبانا صاحبَ الغبطةِ البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثّالثِ ومباركتَه الأبويّةِ لانعقادِ هذه الدّورةِ، رافعًا صلاتَه للإلهِ المحبِّ البشرِ من أجلِ أمنِ وسلامِ بلدِنا الأردنّ وقيادتِه الهاشِميَّةِ الحكيمةِ وشعبِنا الأصيلِ ليحفظَهُم من كلِّ مكروه.وعقبَ الافتتاحِ ألقى صاحبُ السّيادةِ المتروبوليت أنطونيوس محاضرةً بعنوانّ "العائلةُ في المنظورِ اللاهوتيّ والقانونيّ للمشرِّعِ الكَنَسيّ" تناولَ خلالَها أهمّيّةَ العائلةِ في الكنيسةِ التي تقومُ على إرادةِ المحبّةِ لأنّها واجبٌ إلهيٌّ. وبعد المحاضرةِ دارت جلسةٌ حواريّةٌ بين أصحابِ السّيادةِ والقضاةِ والمحامين.ومنَ المحاضراتِ التي ستُطرَح في الدّورةِ خلالَ اليومَين المِقبلَين: "الرّؤيةُ الكَنَسيّةُ والأسبابُ الموجِبَةُ لتحديثِ وتعديلِ قانونِ العائلةِ الكَنَسيّ" لسيادةِ المطران خريستوفوروس وكلٍّ مِنَ المحامي نزار ديات والمحامي لؤي حداد وأخرى لسعادةِ العين د. جورج حزبون بعنوان "إضاءاتٌ على قانونِ العائلةِ لبطريركيّةِ الرّومِ الأُرثوذكس المقدسيّة" .في الختامِ قدّمَ سيادتُهُ أيقونةَ القبرِ المقدّسِ القابلِ الحياة من الفسيفساء لصاحبِ السّيادةِ المطران أنطونيوس عربونَ محبّةٍ لمشاركَتِهِ أعمالَ الدّورة.البحرُ الميّت، 7 آب 2023مطرانيّةُ الرّومِ الأُرثوذكس / المَركزُ الإعلاميّبرعايةِ صاحبِ السّيادةِ المطران خريستوفوروس مطرانِ الأردنّ للرّومِ الأرثوذكس انطلَقت مساءَ اليومِ الإثنينِ 7 آب 2023 أعمالُ الدّورةِ القضائيّةِ الثّانيةِ للمحكمةِ الكَنَسيَّةِ الأرثوذكسيّةِ في فندقِ الماريوت - البحرِ الميّت بعنوانِ "مشروعُ قانونِ العائلةِ الأرثوذكسيّ الحديث"، العائلةُ في منظورِ المُشرِّعِ والقانونِ الكَنَسيّ (الزّواج، التّبنّي، الميراث).في الجلسةِ الافتتاحيّةِ للدّورةِ رحَّبَ سّيادتُه بصاحبِ السّيادةِ المتروبوليت أنطونيوس الصّوريّ الجزيلِ الاحترامِ القادمِ خصّيصًا من بطريركيّةِ أنطاكيا الشّقيقةِ وبالمُشارِكينَ من قضاةٍ ومحامينَ منَ الأردنّ وفلسطين ، مُثمِّنًا حضورَهم ومشاركتَهم بمثلِ هذه الدّوراتِ التي تسعى لتطويرِ العملِ القضائيّ الكَنَسيّ وخدمةِ العدالةِ والعائلةِ المسيحيّة ، ناقلاً أدعيةَ أبانا صاحبَ الغبطةِ البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثّالثِ ومباركتَه الأبويّةِ لانعقادِ هذه الدّورةِ، رافعًا صلاتَه للإلهِ المحبِّ البشرِ من أجلِ أمنِ وسلامِ بلدِنا الأردنّ وقيادتِه الهاشِميَّةِ الحكيمةِ وشعبِنا الأصيلِ ليحفظَهُم من كلِّ مكروه.وعقبَ الافتتاحِ ألقى صاحبُ السّيادةِ المتروبوليت أنطونيوس محاضرةً بعنوانّ "العائلةُ في المنظورِ اللاهوتيّ والقانونيّ للمشرِّعِ الكَنَسيّ" تناولَ خلالَها أهمّيّةَ العائلةِ في الكنيسةِ التي تقومُ على إرادةِ المحبّةِ لأنّها واجبٌ إلهيٌّ. وبعد المحاضرةِ دارت جلسةٌ حواريّةٌ بين أصحابِ السّيادةِ والقضاةِ والمحامين.ومنَ المحاضراتِ التي ستُطرَح في الدّورةِ خلالَ اليومَين المِقبلَين: "الرّؤيةُ الكَنَسيّةُ والأسبابُ الموجِبَةُ لتحديثِ وتعديلِ قانونِ العائلةِ الكَنَسيّ" لسيادةِ المطران خريستوفوروس وكلٍّ مِنَ المحامي نزار ديات والمحامي لؤي حداد وأخرى لسعادةِ العين د. جورج حزبون بعنوان "إضاءاتٌ على قانونِ العائلةِ لبطريركيّةِ الرّومِ الأُرثوذكس المقدسيّة" .في الختامِ قدّمَ سيادتُهُ أيقونةَ القبرِ المقدّسِ القابلِ الحياة من الفسيفساء لصاحبِ السّيادةِ المطران أنطونيوس عربونَ محبّةٍ لمشاركَتِهِ أعمالَ الدّورة.