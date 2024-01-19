الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انطلاق أولى رحلات خط النقل المباشر من عمّان إلى تلفريك عجلون

تلفريك عجلون - (أرشيفية)
تلفريك عجلون - (أرشيفية)
انطلقت، الجمعة، أولى رحلات خط النقل المباشر من شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) إلى تلفريك عجلون، عقب تأجيلها في وقت سابق بسبب الأحوال الجوية، بحسب قناة المملكة.اضافة اعلان
وسيعمل الخط من خلال رحلتين يوميا، الأولى تنطلق من محطة العبدلي الساعة 10 صباحاً، والثانية من محطة الدوار السابع الساعة 10:30 صباحاً.
ويبلغ سعر التذاكر عبر الخط الجديد للأردنيين والمقيمين 5 دنانير لمن هم فوق سن العاشرة، و3 دنانير لمن هم دون العشر سنوات، ومجانا للأطفال أقل من 3 سنوات، إضافة إلى توفرها عبر التطبيق الإلكتروني لشركة جت وفي مكاتبها.
وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، اتفاقية مع شركة النقليات السياحية الأردنية (جت)، لدعم السياحة الداخلية، من خلال استحداث خط نقل مباشرا من عمّان إلى تلفريك عجلون والعودة، وبأسعار مخفضّة.
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