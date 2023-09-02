انطلاق أول مسابقة دولية للأمن السيبراني في البحر الميت

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اطلق المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" المسابقة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا المتخصصة بمجالات الأمن السيبراني و التشفير "ARMYTHON 2023" والتي تم تصميمها للمختصين والخبراء من الجيوش والأجهزة الأمنية، وذلك برعاية نائب رئيس هيئة مديري المركز/المدير العام العميد المهندس ايمن احمد البطران حيث حضر حفل الافتتاح ممثلي القوات المسلحه و الأجهزة الأمنية وممثلين عن الدول المشاركه بالاضافه الى جمع غفير من الخبراء و المختصين في مجال الامن السيبراني و التشفير.وبحسب بيان صحفي جاء تنظيم المسابقة من قبل جو دبي تماشيا مع ازدياد التهديدات السيبرانية الحديثة والقرصنة التي تؤثر على المنطقة والعالم، وبهدف جمع أفضل الخبراء والمختصين في مجالات الأمن السيبراني والتشفير في مكان واحد لتعزيز وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين من الدول المشاركة وتحليل التهديدات والتحديات السيبرانية.يخوض المتسابقون على مدار ثلاثة ايام مجموعة متنوعة من التحديات تعزز قدرات التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة وتمتاز المسابقة بتغطيتها لأكثر من 7 مجالات رئيسية من خلال ما يزيد عن 120 تحدي تم تصميمها وبناؤها بعناية من قبل خبراء أردنيين متخصصين وحاصلين على جوائز بمسابقات دولية في مجالات الامن السيبراني والتشفير و باشراف اكاديمية سايبر شيلد التابعه للمركز.وتشمل التحديات مجالات التشفير(Cryptography) والتحقيقات الرقمية والاستجابة للحوادث(Digital Forensic and Incident Response وفحص ثغرات المواقع الإلكترونية(Websites Penetration Testing) وجمع المعلومات من المصادر المفتوحة (OSINT) والهندسة العكسية (Reverse Engineering) وغيرها من المجالات.هذا وأكد نائب رئيس هيئة مديري المركز /المدير العام العميد المهندس ايمن احمد البطران أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحفاظ على السلم والأمن الرقمي في ظل التهديديات السيبرانية المتزايدة، حيث يستهدف القراصنة والمهاجمون السيبرانيون البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في مختلف البلدان، ولذا فإن تعاون الخبراء والمختصين يلعب دورًا حاسمًا في مواجهة هذه التهديدات ومنع حدوث أية تأثيرات سلبية وكما اوضح العميد البطران أن اطلاق مثل هذه المسابقة يعتبر توسعا في دور الأردن الريادي والتزامها المستمر بتعزيز الأمن والسلم الدولي من خلال تنفيذ التمارين الدولية المشتركة.واضاف المهندس راتب ابوالراغب المتحدث الرسمي ورئيس المبيعات و استراتيجية الاعمال في "جودبي " انه وباضافة تمارين الأمن السيبراني يعتبر الأردن أول دولة في المنطقة تنظم مسابقة متخصصة في مجالات الامن السيبراني والتشفير للجيوش والأجهزة الأمنية في المنطقة.اما عن مستوى المشاركة فقد اكد ابوالراغب مشاركة 12 فريقا من 10 دول عربية وافريقية تشمل كل من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عُمان، دولة قطر، جمهورية رواندا، جمهورية كينيا، جمهورية اثيوبيا وجمهورية نيجيريا بالاضافة الى ثلاث فرق من المملكة الاردنية الهاشمية وفريق بصفة مراقب من جمهورية جورجيا، الأمر الذي يؤكد أهمية المسابقة وتلبيتها للاحتياج العملياتي للتصدي للتهديدات السيبرانية المعاصرةومن الجدير بالذكر ان معرض AIDTSEC 2023 يعتبر منصة هامه لاجتماع الخبراء و يتم خلاله عرض أحدث التقنيات الحديثة والحلول في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الذي تنظمة شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس).