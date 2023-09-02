الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

انطلاق أول مسابقة دولية للأمن السيبراني في البحر الميت

انطلاق أول مسابقة دولية للأمن السيبراني من البحر الميت
انطلاق أول مسابقة دولية للأمن السيبراني من البحر الميت
اطلق المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي"  المسابقة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا المتخصصة بمجالات الأمن السيبراني و التشفير "ARMYTHON 2023" والتي تم تصميمها للمختصين والخبراء من الجيوش والأجهزة الأمنية، وذلك برعاية نائب رئيس هيئة مديري المركز/المدير العام العميد المهندس ايمن احمد البطران حيث حضر حفل الافتتاح ممثلي القوات المسلحه و الأجهزة الأمنية وممثلين عن الدول المشاركه بالاضافه الى جمع غفير من الخبراء و المختصين في مجال الامن السيبراني و التشفير.اضافة اعلان
  
 وبحسب بيان صحفي جاء تنظيم المسابقة من قبل جو دبي تماشيا مع ازدياد التهديدات السيبرانية الحديثة والقرصنة التي تؤثر على المنطقة والعالم، وبهدف جمع أفضل الخبراء والمختصين في مجالات الأمن السيبراني والتشفير في مكان واحد لتعزيز وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين من الدول المشاركة وتحليل التهديدات والتحديات السيبرانية.

يخوض المتسابقون على مدار ثلاثة ايام مجموعة متنوعة من التحديات تعزز قدرات التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة وتمتاز المسابقة بتغطيتها لأكثر من 7 مجالات رئيسية من خلال ما يزيد عن 120 تحدي تم تصميمها وبناؤها بعناية من قبل خبراء أردنيين متخصصين وحاصلين على جوائز بمسابقات دولية في مجالات الامن السيبراني والتشفير و باشراف اكاديمية سايبر شيلد التابعه للمركز.
 
وتشمل التحديات مجالات التشفير(Cryptography)  والتحقيقات الرقمية والاستجابة للحوادث 
(Digital Forensic and Incident Response وفحص ثغرات المواقع الإلكترونية(Websites Penetration Testing)  وجمع المعلومات من المصادر المفتوحة (OSINT)  والهندسة العكسية (Reverse Engineering) وغيرها من المجالات.

هذا وأكد نائب رئيس هيئة مديري المركز /المدير العام العميد المهندس ايمن احمد البطران أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحفاظ على السلم والأمن الرقمي في ظل التهديديات السيبرانية المتزايدة، حيث يستهدف القراصنة والمهاجمون السيبرانيون البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في مختلف البلدان، ولذا فإن تعاون الخبراء والمختصين يلعب دورًا حاسمًا في مواجهة هذه التهديدات ومنع حدوث أية تأثيرات سلبية وكما اوضح العميد البطران أن اطلاق مثل هذه المسابقة يعتبر توسعا في دور الأردن الريادي والتزامها المستمر بتعزيز الأمن والسلم الدولي من خلال تنفيذ التمارين الدولية المشتركة.

واضاف المهندس راتب ابوالراغب المتحدث الرسمي ورئيس المبيعات و استراتيجية الاعمال في "جودبي " انه وباضافة تمارين الأمن السيبراني يعتبر الأردن أول دولة في المنطقة تنظم مسابقة متخصصة في مجالات الامن السيبراني والتشفير للجيوش والأجهزة الأمنية في المنطقة. 

اما عن مستوى المشاركة فقد اكد ابوالراغب مشاركة 12 فريقا من 10 دول عربية وافريقية تشمل كل من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عُمان، دولة قطر، جمهورية رواندا، جمهورية كينيا، جمهورية اثيوبيا وجمهورية نيجيريا بالاضافة الى ثلاث فرق من المملكة الاردنية الهاشمية وفريق بصفة مراقب من  جمهورية جورجيا، الأمر الذي يؤكد أهمية المسابقة وتلبيتها للاحتياج العملياتي للتصدي للتهديدات السيبرانية المعاصرة

ومن الجدير بالذكر ان معرض AIDTSEC 2023  يعتبر منصة هامه لاجتماع الخبراء و يتم خلاله عرض أحدث التقنيات الحديثة والحلول في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الذي تنظمة شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس).
الاعتداء على الممرضين - أرشيفية

منذ بداية 2023 .. 5 اعتداءات على ممرضين و7 على أطباء في عمان 31 آب 2023

المركز الوطني للبحوث الزراعية

دورات تدريبية للمشاركين بمهرجان الزيتون حول المدفوعات الرقمية 31 آب 2023

وزارة العمل - أرشيفية

25 ألف مستفيد من برنامج "تشغيل" 2022 في 1882 منشأة 31 آب 2023

باص مدرسة خاصة خلال نقل الطالبات-(أرشيفية)

مدارس خاصة تشترط فحص حمل لتوظيف المعلمات.. و"العمل" ترفض 31 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مشاركون في إطلاق الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي أمس-(بترا)

"شومان" تطلق الإستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي

منذ4 ساعة
د. ابراهيم بدران

مخرجات التعليم.. والعمل والمواءمة

منذ4 ساعة
د. ليث عبدالله القهيوي

التحديث الحقيقي يتطلب وجوها شبابية جديدة

منذ4 ساعة
د. ذوقان عبيدات-(أرشيفية)

"الوطني للمناهج": العربية لغتي؛ الصف الأول- الجزء الأول (2 - 4)

منذ5 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية للغد)

عقد الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الأردن واليابان غدا

منذ14 ساعة
مياه تتدفق من بئر جوفية في إحدى المحافظات-(أرشيفية)

"مشاريع التزويد" و"إدارة الطلب".. سبيلنا لمواجهة خطر الإجهاد المائي

02 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 