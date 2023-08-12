السبت 12 آب 2023
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انطلاق فعاليات رصد الشُهب في سماء الأردن

انطلاق فعاليات رصد الشُهب في سماء الأردن
انطلاق فعاليات رصد الشُهب في سماء الأردن
انطلقت فعاليات رصد شُهب البرشاويات مساء امس الجمعة، في المرصد الفلكي في منطقة قصر الحرانة بالتعاون مع وزارة الآثار العامة و بتنظيم من المؤسسة استروجو الاردنية لعلوم الفضاء و الفلك.اضافة اعلان
و قالت المدير العام لمؤسسة استروجو، الدكتورة آلاء العزام، إن شُهب البرشاويات ظاهرة طبيعية تحدث سنويا في نفس التوقيت من كل عام في جميع مناطق المملكة، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة بوضوح كلما ابتعدنا عن مراكز المدن او ما يسمى بمراكز التلوث الضوئي.
و أضافت العزام ان شُهب البرشاويات بدأت بالظهور منذ الرابع عشر من تموز و ستستمر حتى بداية أيلول المقبل الا ان ذروة ظهورها ستكون فجر الاثنين بعد غد، حيث يُقدر معدل سقوط الشُهب بحوالي 100 شهاب في الساعة و بسرعة تُقدر 60كم في الثانية.
و شمل الرصد فقرات تعريفية، علمية و ثقافية في مجالات علوم الفضاء و الفلك قدمتها مؤسسة استرجو للمشاركين الذين تجاوز عددهم 300 شخص ليكون الرصد الأكبر على مستوى المملكة بإشراف و تنظيم أمني من الشرطة السياحية و شرطة البادية و بمشاركة واسعة من العائلات و الهواة و الباحثين و المشاركين الذين اعتبروها رحلة علمية ثقافية ترفيهية على حد قولهم.
(بترا)

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