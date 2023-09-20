انطلاق مؤتمر التجارب السياحية المحلية والسياحية البديلة

محمد أبو الغنم

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البحر الميت - تحت رعاية وزير السياحة والآثار مكرم القيسي وسفير مملكة هولندا في الأردن هاري فيرفاي تم أمس اطلاق مؤتمر XperienceLocal.وقال القيسي خلال المؤتمر إن القطاع السياحي إذا لم يكن أهم قطاع في الاقتصاد الوطني فهو من أهمها ويعتبر محركا أساسيا للاقتصاد.وأكد أن نسبة مساهمة القطاع السياحي تصل الى 14.6 % من الناتج المحلي الاجمالي. وأضاف "تجاوزنا أزمة كورونا وأصبحت خلف ظهورنا وتجاوزنا أرقام العام 2019.وأشار الى أن المؤشرات السياحية إيجابية ومبشرة من خلال الأرقام التي حققها القطاع السياحي حول أعداد زوار المملكة والدخل السياحي. ووصف القيسي الأردن أنه "متحف اثري" يضم أكثر من 15 ألف موقع أثري مسجل.من جانبه، قال السفير الهولندي في عمان هاري فيرفاي خلال المؤتمر إن الحكومة الهولندية تدعم الاردن وخاصة القطاع السياحي. واكد فيرفاي تعافي القطاع السياحي بعد ازمة كورونا بل تجاوز سنة 2019. واشار الى ان الحكومة الهولندية تهتم بلقطاع السياحي وتقدم التعاون والدعم للمملكة وللقطاع.وأكد على أهمية اقامة الاستثمارات السياحية بمختلف محافظات المملكة مثل مادبا والسلط بالاضافة الى جرش وعجلون وليس التركيز فقط على مناطق المثلث الذهبي.وثمن فيرفاي العلاقة بين الاردن وهولندا، مؤكدا ان هولندا تسعى الى تقديم الدعم والتعاون للاردن وللقطاع السياحي.ومن جانبه، أكد المدير العام لمؤسسة ليدرز الدولية شادي العطشان، أكد أهمية السياحة البديلة "سياحة الأفراد"، حيث يستفيد من هذه السياحة الاقتصاد الوطني بشكل عام، ووسائل النقل والأسواق، والأهم من ذلك انعكاسها الايجابي على ابناء المجتمعات المحلية وخلق فرص العمل في هذه المناطق.وقال مدير مؤسسة ليدرز الدولية في الأردن حمزة الشمايلة، إن مؤتمر"Local Xperience "حول السياحة البديلة، يدعم عجلة الاقتصاد من خلال زيادة عدد الزوار القادمين من الخارج بالإضافة إلى توسيع قطاع السياحة، وزيادة فرص العمل في كافة محافظات المملكة.وعلى هامش انطلاق أعمال المؤتمر، افتتح الوزير القيسي سوق "بي تو بي" والذي يهدف إلى عرض التجارب والصناعات المحلية في جميع أنحاء المملكة، موضحاً أن مثل هذه المعارض والأسواق ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي والمجتمعات المحلية.وبحث المشاركون وأصحاب المكاتب السياحية والشركاء المعنيون، الترابط بين السياحة والثقافة من خلال انغماس الزائر في التراث الأردني والتفاعل مع المواطنين. ويأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع "تجارب سياحية مبتكرة في الاردن" الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار وبتمويل من السفارة الهولندية في الأردن وتنفيذ من قبل مؤسسة ليدرز الدولية، لتنويع العروض السياحية المقّدمة في الأردن عن طريق استحداث تجارب سياحية محلية جديدة.