الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انعقاد دورة أصدقاء الشرطة في مدرسة مي زيادة الثانوية

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انعقاد دورة أصدقاء الشرطة في مدرسة مي زيادة الثانوية

عقدت دورة أصدقاء الشرطة بالتعاون في مدرسة مي زيادة الثانوية المختلطة ممثلة بنادي" الانتماء الرقمي" والشرطة المجتمعية  بهدف العيش ببيئة المواطنة الرقمية يسودها التطور ومواكبة النظام والتزامه وتاكيد القانون .

وحضر الدورة رئيس مركز امن شفا بدران، المقدم رائد الخوالدة، والنقيب أيسر الزعبي، والوكيل توفيق جمال من الشرطة المجتمعية، ومحمود الحجاج عضو مجلس التطوير التربوي، وعمر عبد الحليم الحجاج عضو الشرطة المجتمعية
وذلك لتخريج الطالبات المشاركات بدورة اصدقاء الشرطة بإشراف مديرة المدرسة  لانا زايد.

يذكر انه قامت مديريّة الأمن العام شعبة الشرطة المجتمعية ممثلة بالنقيب أيسر الزعبي بعقد محاضرات توعوية  خلال الدورة لطالبات الصف العاشر الاساسي والتي هدفت إلى زرع قيم الولاء والانتماء في نفوس الطالبات واللواتي تعمّق لديهن مفاهيم المواطنة الصالحة ، لإخراج جيل مدرك لحقوقه قادر على حماية نفسه ومجتمعه، متسلّح بالعلم والإيمان بدوره الفاعل وقدرته على التغيير نحو الأفضل . 

 وتخلل التخريج كلمة لرئيس المركز الأمني وكلمة لمديرة المدرسة ورسالة شكر باسم طالبات نادي الانتماء الرقمي عبروا فيها عن الشكر مع بالغ التقدير موكبا يسير الى كل ممن ساهم بمختلف المستويات والمرتبات لعقد مثل هذه الدورة 
وفي ختام التخريج الذي حضره أولياء الأمور وطالبات الدبلوم من الجامعة الأردنية  وزّع المقدم رائد الخوالدة الاوسمة و الشهادات على مستحقيها من الطالبات  والمعلمات كما تم تكريم الداعمين لهذه الدورة من قبل إدارة المدرسة.

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