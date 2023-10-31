انهيار نظام الرعاية الصحية في غزة والنداء العاجل للعمل.. نقطة تحول في النزاع العربي الاسرائيلي في المنطقة والعالم

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أصدرت جماعة حوارات عمان لحوارات المستقبل بيانا اليوم الثلاثاء، حول نظام الرعاية الصحية في غزة، وتاليا نصه:تطورات الأحداث الصحية في قطاع غزةتشهد غزة أوضاعاً إنسانية منذ 75 عاماً وأخذت بالتدهور منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، عندما اندلعت الحرب من جديد. وقد كانت غزة تحت الحصار لأكثر من 15 عاماً حيث كان حوالي 80٪ من سكان القطاع يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الدولية و 60٪ على المساعدات الغذائية. ويعيش في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر الأماكن في العالم اكتظاظاً بالسكان، أكثر من مليوني شخص؛ بينهم ما يقرب من 60٪ تحت سن 25 و 50 ٪ تحت سن 18.وعلى مدى ثلاثة أسابيع تقريباً، تعرض الآلاف للقتل بالإضافة إلى جرح آلاف آخرون ناهيك عن الحرمان من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وهذا يشمل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة وكبار السن. وقد نزح ما يقرب من مليون شخص رغم عدم توفر مأوى بديل. كما كانت عمليات الإجلاء مهددة للحياة ومستحيلة من الناحية اللوجستية بالنسبة للعديد من الأشخاص بمن فيهم المقيمون في المستشفيات باعتبارهم يعتمدون على أجهزة دعم الحياة أو يحتاجون إلى الرعاية الحثيثة.أدى الحصار الكامل الذي تتعرض له غزة مؤخراً إلى تقييد مغادرة جميع الناس تقريباً للمنطقة ومنع الخدمات الأساسية عنهم بما في ذلك الرعاية الصحية. وقد أجبرت الهجمات المستمرة مئات الآلاف على ترك أماكن إقامتهم والعيش في ملاجئ مكتظة وغير مجهزة مثل المدارس والمساجد والكنائس في ظل الوصول المحدود إلى المياه والغذاء وخدمات النظافة والخدمات الصحية. كما تم إغلاق المعابر الحدودية ومنع أي أحد أو أي شيء من الدخول بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.أما بالنسبة للغذاء، فهناك مطحنة واحدة فقط تعمل ويأكل الناس الخبز المنتج من الدقيق الذي يتوقع نفاذه في غضون أسابيع قليلة. وفي واقع الحال، لا يستطيع الناس الوصول إلى الإمدادات الغذائية الأساسية ويقومون بتقنين تناول الغذاء المتاح إلى وجبة واحدة فقط في اليوم.وقد تضررت البنية التحتية بشدة في غزة، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، حيث بلغت مستويات الطاقة الإنتاجية للمياه 5٪ من المستويات العادية. وانخفض إجمالي استهلاك المياه واستخدامها إلى ثلاثة لترات للشخص الواحد في اليوم مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف. وفي حين يسعى البعض للحصول على المياه من محطات التحلية والتنقية الخاصة وغير المنظمة، يبحث آخرون عن مياه الشرب إما من الآبار القريبة من البحر أو يشربون مياه الصنبور الملوثة بمياه الصرف الصحي. وقد تعطلت حالياً محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة وتقوم بتصريف مياه الصرف الصحي الخام في البحر الأبيض المتوسط. وعلاوة على ذلك، فإن ظروف النظافة الصحية محزنة، حيث يشترك مئات الأشخاص في دورة مياه واحدة، علاوة على النقص في أكياس الجثث.وكانت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، والتي تستخدم لخدمات المياه والصرف الصحي تعمل بالفعل لمدة أربع ساعات فقط في اليوم. وفي ظل الوضع الحالي، فإنها على وشك الإغلاق الكامل مما يؤثر على المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية التي تستخدم المولدات الكهربائية لتشغيل معداتها الطبية الأساسية.تعمل جميع المستشفيات الحكومية تقريباً بشكل جزئي وتعالج عددا كبيراً من المرضى بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية. وستنفد خلال أيام الكميات القليلة من الوقود المتوفرة للمرافق الصحية. وقد استخدمت تقريباً الإمدادات كانت مخزنة مسبقاً في غزة. ولم يتبق سوى إمدادات محدودة للغاية في بنوك الدم، في حين نفدت بالفعل الأدوية مثل أدوية القلب المنقذة للحياة والمسكنات والأنسولين. كما تم إيقاف خدمات الرعاية الصحية مثل غسيل الكلى. ولا تتوفر خدمات صحة الأم والطفل ورعاية الأمراض غير السارية والبنية التحتية لإعادة التأهيل مما سينتح عنه المزيد من الآثار السلبية على الصحة البدنية والنفسية للأفراد والمجتمعات.نظرة عن قرب على الوضع المأساوي للصحة في قطاع غزةحتى صدور تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 30 أكتوبر 2023، شهد قطاع غزة مقتل عدد إجمالي يبلغ أكثر من 8,000 شخص، وعدد إجمالي من الإصابات تجاوز 21,000 شخص. وتبلغ وفيات الأطفال والنساء حوالي 70٪ من إجمالي الوفيات. وتم الأبلاغ عن فقدان حوالي 1,900 شخص وهم إما محاصرين تحت الأنقاض أو قتلى. وبلغ عدد النازحين داخلياً حوالي 1.4 مليون شخص يعيشون حالياً في ملاجئ مكتظة بما يتعدى طاقتها المحددة بمريتن ونصف. وتعاني هذه الإصابات من سوء التدابير العلاجية للحالات بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود للمرافق الصحية. ولا يدخل غزة عبر معبر رفح سوى نسبة قليلة جدا من السلع، ولا تحتوي هذه المساعدات إلا على الغذاء والماء والإمدادات الطبية بدون وقود. ولم تدخل غزة سوى عدد محدود من الشاحنات المحملة بالسلع مقارنة بـ 500 شاحنة يوميا قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويواجه المصابون بصدمات نفسية حاجة ماسة بشكل خاص إلى خدمات الدعم والنفسي الاجتماعي (انظر الشكل 1).1وتجدر الإشارة إلى أنه من المرجح أن تكون الأرقام الصادرة حول الأوضاع أقل من الواقع بالنظر إلى أن المنظمات الإنسانية لم تصل إلى جميع المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تم قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية في غزة بشكل كامل بما في ذلك الخطوط الخلوية وخدمات الإنترنت بين 27 تشرين أول/ أكتوبر و 29 تشرين أول/ أكتوبر. ولم يتمكن الدفاع المدني والطواقم الطبية من الوصول إلى جميع المتضررين في المناطق السكنية، وبالتالي كان من الصعب تقييم الخسائر الفعلية خلال هذه الأيام.تعرضت المنشآت الصحية لهجمات كبيرة. وحتى صدور تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 23 أكتوبر 2023، تم توثيق 72 منها أدت إلى مقتل 16 وإصابة 30 آخرين من العاملين في الرعاية الصحية. وقد ألحقت هذه الهجمات أضراراً بـ 34 منشأة للرعاية الصحية و19 مستشفى و24 سيارة إسعاف. وهناك 12 مستشفى (من بين 35) و46 عيادة رعاية أولية (من بين 72) أخرى لا تعمل على الإطلاق. وحتى أن المستشفيات العاملة تعمل بشكل جزئي، حيث تعالج المرضى - بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية بشكل كبير - وتؤوي موجة من النازحين. وفي الواقع، فإن المستشفيات على وشك الانهيار بسبب عدة عوامل بما في ذلك نقص الكهرباء والأدوية والمعدات والكوادر الطبية. كما تفتقر مراكز غسيل الكلى إلى الإمدادات الطبية الأساسية وتختصر المدة الزمنية لجلسات غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي، مما يعرض حياتهم للخطر. وعلى الرغم من أن وزارة الصحة طلبت دعماً دولياً وتم تحديد 14 فريقاً طبياً جاهزاً للنشر، إلا أن أيا منهم لم يتمكن من دخول قطاع غزة بسبب الحصار الكامل (انظر الشكل 2).1كما أدى التصعيد في قطاع غزة إلى ظروف صعبة للنساء بما في ذلك الحوامل والمرضعات والفتيات المراهقات. وهناك تفاوتات كبيرة في توافر خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر بشكل واضح على النساء والمراهقات. وتشمل هذه التفاوتات محدودية الوصول إلى الخدمات الحيوية مثل الرعاية الشاملة لحالات الولادة الطارئة، ورعاية حديثي الولادة، وخدمات الصحة الإنجابية. وتواجه حوالي 50,000 امرأة حامل – يتوقع أن تلد 5,500 منهن في غضون شهر - تحديات كبيرة في الحصول على رعاية ما قبل الولادة والأمومة. (انظر الشكل 3).2وحتى صدور تقرير الأونروا في 25 أكتوبر 2023، يظهر من خلال التقييم الأولي للأوضاع الصحية للنازحين أن أكثر من 37,000 شخص مصاب بأمراض غير سارية، بما في ذلك 4,600 إمرأة حامل، وحوالي 390 حالة ما بعد الولادة يحتاجون إلى الرعاية الطبية.3 علاوة على ذلك، تظهر بيانات الصحة النفسية أن الآباء قد أبلغوا عن ارتفاع حالات الضيق والخوف والقلق وانعدام الأمن ونوبات الهلع بين أطفالهم في ملاجئ الطوارئ. كما يعاني العاملون الصحيون والمستجيبون من الآثار النفسية والتجارب الصادمة التي يتعاملون معها في الخطوط الأمامية. وفي الواقع، أشار النازحون إلى التأثير الأكبر على الصحة النفسية ينتج من التصعيد المستمر لأنه يؤدي إلى تفاقم الصدمات الموجودة مسبقاً (انظر الشكل 4).2وللحصول على أحدث البيانات حول الـأوضاع الحالية، يرجى الرجوع إلى التحديثات العاجلة لموقع الأمم المتحدة هنا وتقارير الأونروا عن الوضع هنا.من أجل غزة والمنطقة والعالمكانت هناك العديد من التحذيرات والمخاوف التي ـثيرت على مستوى العالم بشأن استمرار العنف والأعمال العدائية المروعة، قبل الأحداث الحالية التي من المتوقع أن تكون أكبر كارثة تنشأ في أحد أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم.فالبنية التحتية الأساسية قد تدمرت ويعيش المدنيون في ظروف قاسية. ولا يتوفر مأوى آمن إضافة إلى نفاذ المياه والغذاء والكهرباء والدواء. وهناك أكثر من مليون ونصف المليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.وعلى الرغم من الكمية المحدودة من المساعدات التي وصلت مؤخراً من المياه والغذاء والأدوية والتوابيت، والتي دخلت غزة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين، إلا أنها كانت غير كافية بشكل كبير وتفتقر إلى الإمدادات الأخرى مثل الوقود - وهو مصدر أساسي لخدمات الرعاية الصحية الفعالة والعمليات الإنسانية الفورية للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها.ومع استمرار تناقص توافر الغذاء المأمون والمياه النظيفة والأنظمة التي تعمل على الكهرباء وخدمات الرعاية الصحية، إلى جانب عدم كفاية المأوى والاكتظاظ، سيواجه الناس ارتفاعاً في التعرض للأمراض، وتفاقم الظروف القائمة، وفي نهاية المطاف زيادة معدلات المراضة والوفيات. أضف إلى هذا الصدمات المستمرة التي تطغى بدورها على النظام الصحي الهش بالفعل، وتزيد من خطر تفشي الأمراض المعدية مثل جدري الماء والجرب، والأمراض المنقولة عن طريق المياه مثل الكوليرا والأمراض السارية الأخرى مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وفيروس كورونا والأمراض الجديدة غير المعروفة.إن الوضع المأساوي لنظام الرعاية الصحية في غزة والدعوة العاجلة للتدخل فهي تمثل نقطة تحول حاسمة ذات آثار بعيدة المدى على كل من المنطقة والعالم بأسره. إن انهيار البنية التحتية الأساسية للرعاية الصحية في غزة لا يعرض رفاه سكانها للخطر فحسب، بل يمكنه أيضا إحداث عدم استقرار أوسع نطاقا وأزمات صحية وتحديات إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية. وبيرز هذا الوضع الترابط بين الصحة والأمن العالميين، ويشدد على الحاجة إلى استجابات سريعة ومنسقة على نطاق دولي لمعالجة الأزمة التي تتكشف فصولها والحيلولة دون أن تصبح حافزاً لانعدام الأمن الإقليمي أو العالمي على نطاق أوسع.وما لم نوقف هذه الكارثة في غزة ونعمل على التحذير من هذه الحالة الإنسانية الطارئة، ستظل المنطقة والعالم بأسره يواجهان تهديدات كبيرة تتمثل في تفشي الأمراض والأوبئة. لكل حياة أهمية وكل دقيقة تجعل الحاجة أكثر إلحاحاً.دعونا نتذكر اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لهادعونا نتذكر ونطبق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لها (البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني لعام 1977 والبروتوكول الثالث لعام 2005). وتمثل اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية اتفاقات دولية حاسمة تضع لوائح أساسية تقيد ضراوة الحرب. وهي توفر الحماية لغير المقاتلين مثل المدنيين والعاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني، وكذلك للأفراد العاجزين عن القتال، بمن فيهم الجرحى والمرضى والعسكريون الغارقون في البحر وأسرى الحرب.دعونا ننظر في كل ما حدث في الأسابيع الأربعة الماضية ونعيد التفكير للحظة، هل يتم الالتزام بهذه الاتفاقيات والبروتوكولات بأي شكل من الأشكال؟النداء العاجلمع استمرار الأعمال العدائية، وتكشف الكارثة الإنسانية، وازدياد معاناة المدنيين والسكان الضعفاء، فإننا بصدد التزام أخلاقي تجاه إنسانيتنا بأن ندعو على الأقل إلى:• احترام حياة المدنيين في قطاع غزة.• احترام الحق في الصحة.• الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لدعم الحد الأدنى من المعايير دائما.• الوصول المستمر وعلى نطاق واسع إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية.• تسهيل إيصال الإمدادات الصحية وغيرها من الإمدادات الإنسانية من خلال الممرات الإنسانية أو غيرها من الوسائل الممكنة.• توفير الرعاية الصحية دون مخاطر لأي عامل في مجال الرعاية الصحية.• توفير المياه النظيفة والغذاء والصرف الصحي والنظافة والمستلزمات المنزلية الأساسية والوقود لتمكين الخدمات المنقذة للحياة.• إعادة تأهيل البنية التحتية المدنية بما في ذلك المياه وشبكات الصرف الصحي ومرافق الرعاية الصحية.• إرسال المتطوعين وفرق الطوارئ الطبية والمهنيين الصحيين من جميع التخصصات لمساعدة السكان المتضررين.• الاستجابة على أساس الحاجة الإنسانية المدمرة وإعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجا للمساعدة.فلندعو جميعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتمكين من إنقاذ أرواح الفلسطينيين الذين يعيشون المعاناة إضافة إلى السكان في قطاع غزة.