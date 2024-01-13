بانتظار قرار التدبير الوقتي لمحكمة العدل الدولية

د. محمود عبابنة

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تابعنا بشغف وترقب مكنون اللائحة والطلب المستعجل التي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا الباسلة، ضد دولة الاحتلال بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والردّ الذي تقدمت به دولة الاحتلال وما تضمنه من دفوع وعدم تسليم بما ورد بلائحة الطلب المقدم على ذمة الدعوى الأصلية التي تنتصب بها دولة الاحتلال مدعى عليها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وبالرغم من أن كلا الفريقين قد حشد ثلة من القانونيين المقتدرين إلا أن عدالة القضية ترتب حجة قوية استندت عليها دولة جنوب أفريقيا وهي التي ستضع جائزة الفوز في كفة ميزان دولة جنوب أفريقيا، بالرغم من كل فذلكات المحامي البريطاني «مايكل شو» وقدرة وسمعة القاضي الإسرائيلي «اهارون بارك»، فالأول صرف جل جهده في المناكفة القانونية في تعريف الإبادة الجماعية ومدى انطباقه على الواقع وتطرق إلى مساهمة الضحية بالإبادة إن وجدت، وألمح بخبث عن علاقة حماس بدولة جنوب أفريقيا.أما مدعي عام الجيش الإسرائيلي الذي طلب عدم إجابة طلب دولة جنوب أفريقيا باتخاذ إجراء وقتي احترازي مستعجل بوقف الحرب لعدم توفر أسباب هذا الإجراء، ووقف النظر في الدعوى وقد استغرق مدعي عام جيش الاحتلال باستعراض انضباطية الجيش الإسرائيلي ونظام المساءلة لدى المحاكم العسكرية، والاستناد إلى أن تصرفات الجنود تصرفات فردية وهذه حجة هزيلة طوحت بها الصور التي قدمتها القانونية القديرة من فريق دولة جنوب أفريقيا «عديلة هاشم».لجأ فريق دولة الاحتلال إلى التركيز على يوم السابع من أكتوبر 2023 وأخذ بسرد قصص غير صحيحة وغير مثبتة عن حالات الاغتصاب والإحراق وقطع رؤوس الأطفال، ولم يقدم أي دليل مادي ملموس سوى الأقوال المرسلة، أما الاستناد إلى ما يقدمه الجيش الإسرائيلي من جهود بإعادة خط المياه وتسهيل وصول المساعدات الغذائية والدوائية، فهي ادعاءات تثير السخرية على ضوء تصريحات أمين عام الأمم المتحدة وإحصائيات منظمة الأغذية العالمية ومؤسسات الأمم المتحدة، ومن ذلك على سبيل المثال: تصريح نائب الأمين العام إن وصول المساعدات إلى وسط غزة أصبح مستحيلاً، وتصريح الأمين العام بأنه لا مكان آمن في غزة، بالإضافة إلى الإقرار الصريح من مسؤولي دولة الاحتلال العسكريين والمدنيين بقطع المياه والكهرباء عن غزة في بداية الحملة العسكرية الهمجية، وادعائه أن من يعيق وصول المساعدات هي إجراءات الدولة المصرية!.خلاصة القول إن مقتل قضية دولة جنوب أفريقيا التي سيتأملها ملياً قضاة المحكمة هي مدى توفر النية المبيتة المسبقة (القصد الخاص) لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على ما عرفتها اتفاقية منع الإبادة الجماعية والتي تشمل قتل أعضاء من الجماعة. أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. أو إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا. أو فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.دولة جنوب أفريقيا قدمت مرافعة أولية للحصول على الإجراء الاحترازي المستعجل لإيقاف هجوم إسرائيل الذي يسعى للإبادة الجماعية، وكانت مرافعة قوية وذكية ومدروسة، وقد تعززت بالأدلة القاطعة من خلال عرض صور القصف السجادي والتدمير الممنهج، والجثث، وهذا أثبت بجدارة الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية، كما أثبثت الركن المعنوي للجريمة من خلال تصريحات رئيس حكومة دولة الاحتلال الذي استدعى أساطير تلمودية وتوراتية، وردد ما ورد في سفر صموئيل الأول: «اذهب وحارب العماليق. اقض عليهم قضاء تاما هم وكل ما لهم، لا تشفق عليهم، اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع.....». وتكرر ذلك بتصريحات رئيس الدفاع الإسرائيلي الذي خاطب جنوده بأن الفلسطينيين حيوانات بشرية، كذلك تصريحات باقي وزرائه المهووسين المتطرفين الذين مارسوا التحريض على فعل الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى ذلك المباشرة بقطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عشية بدء الحملة العسكرية، كما واعتمدت مرافعة دولة جنوب أفريقيا على الأرقام والبيانات الصادرة من الأمم المتحدة، وفقهيا أحسنت دولة جنوب أفريقيا بالاستشهاد بالسوابق القضائية للمحكمة في موضوع الإبادة الجماعية وذكرت بقضية أوكرانيا والروهينغا، والبوسنة، لكل ما تقدم فإننا بانتظار قرار منصف يقضي بوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية الرامية لإتمام الإبادة الجماعية لسكان غزة.من زاوية المنطق القانوني، فإن أي مراقب أو محلل موضوعي لا بد أن يرجح أن عناصر وأركان جريمة الإبادة الجماعية متوفرة، وأن المرافعة المتهاوية للفريق القانوني لدولة الاحتلال التي شابها فساد في الاستدلال، وفقر وقصور في التعليل، لن توفر لها الفرصة للتفلت من المساءلة سيما وأنه من المفترض أن الولايات المتحده الأميركية لن يكون لها صوت فيتو في محكمة العدل الدولية.