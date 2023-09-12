الثلاثاء 12 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

بجهد أردني.. "اليونسكو" تتبنى مشروع قرار حول البلدة القديمة في القدس وأسوارها

البلدة القديمة في القدس
البلدة القديمة في القدس
تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، اليوم، بالإجماع، مشروع قرار حول البلدة القديمة للقدس وأسوارها، يؤكد على القرارات السابقة للجنة، وعلى إبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. اضافة اعلان

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن القرار وملحقاته يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأنّه أعاد التأكيد على اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، ويُطالب القرار وملحقاته إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها غير القانونية في البلدة القديمة للقدس وأسوارها. 

وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة أن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية بالتنسيق بين المملكة ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.
بدء تطبيق قانون السير المعدل غدا بعقوبات مغلظة لحفظ الأرواح

بدء تطبيق قانون السير المعدل غدا بعقوبات مغلظة لحفظ الأرواح 11 أيلول 2023

WhatsApp Image 2023-09-10 at 1.13.02 PM

وفد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يزور مستشفى المقاصد 11 أيلول 2023

1694360484262572100

تنفيذ تمرين "درب الأمان 3" للوقوف على استعداد المؤسسات للتعامل مع الزلازل 10 أيلول 2023

1694360711772594100

ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" يعزز الدعوات لحض الطلبة وكبار السن على ارتداء الكمامات 10 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الفايز يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ليبيا

الفايز يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ليبيا

منذ8 ساعة
Prison27

الحبس 3 سنوات لـ "فتى ملثم" أحرق مركبتين في مادبا

منذ10 ساعة
جانب من فيضانات ليبيا

الصفدي: الملك وجه بتقديم أي مساعدة تحتاجها ليبيا

11 أيلول 2023
موجة حارة - الأردن

الأردن شهد في آب 2023 أطول موجة حارة بتاريخه

11 أيلول 2023
"مكافحة الأوبئة" والمنظمة الدولية للهجرة يوقعان مذكرة تفاهم

"مكافحة الأوبئة" والمنظمة الدولية للهجرة يوقعان مذكرة تفاهم

11 أيلول 2023
بدء صرف مستحقات القائمين على المراقبة والتصحيح بالتوجيهي غدا

بدء صرف مستحقات القائمين على المراقبة والتصحيح بالتوجيهي غدا

11 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

شهوات النواب في الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

جديد "الشؤم" الدولي.. جباية إضافية!

محمود الخطاطبة |اليوم

هجرة معاكسة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأيادي المرتجفة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الممر الاقتصادي" بوابة التنمية والازدهار عبر الشرق الأوسط

رعد التل |اليوم

العين السحرية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات | منذ22 ساعة
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات | منذ22 ساعة
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
 