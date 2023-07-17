بحث تفعيل دور الجامعات العراقية في النشاطات التي ينظمها اتحاد الجامعات العربية

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بحث امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة لدى لقائه 7 رؤساء جامعات عراقية زيادة مشاركة جامعاتهم في النشاطات والفاعليات التي ينظمها الاتحاد ما ينعكس ايجابا على قدراتها العلمية والاكاديمية والبحثية .واكد سلامة خلال لقائه رؤساء جامعة بغداد وكربلاء وارث الانبياء والعميد والزهراء للبنات والكفيل والكوفة في اطار زيارته الى الجمهوية العراقية أن المؤسسات التعليم العالي في العراق الشقيق تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق كل متطلبات الجودة والحصول على الاعتمادات الدولية لبرامجها الاكاديمية بفضل ما تمتلكه من قدرات علمية واكاديمية مميزة .وقال سلامة خلال اللقاء الذي حضره مديرة الادارة في اتحاد الجامعات العربية لينا البيطار إن الاتحاد لن يدخر جهدا لمواصلة الدعم للجامعات العراقية في مختلف المجالات لوصولها الى مصاف الجامعات العالمية المرموقة مشيدا بطريقة التشبيك التي تنتهجه الجامعات العراقية مع الجامعات العالمية خاصة في مجال البحث العلمي والتدريس .وعرض رؤساء الجامعات نشأة جامعاتهم ومراحل التطور العمراني والأكاديمي فيها والتحديثات التي ادخلت على البنى التحتية في جامعاتهم لتقديم خدمات تعليمية مميزة لطلبتها وكوادرها التدريسية والادارية مشيرين الى الى العلاقات الاكاديمية والعلمية التي تربط جامعاتهم مع عدد من الجامعات العربية والعالمية المميزة.واكدوا الرؤساء ان جامعاتهم تعمل وفق رؤى وزارة التعليم العالي العراقية واهدافها في ترسيخ اسس التعليم في العراق فضلا عن العمل على التكامل بين الجامعات العربية مؤكدين ان جامعاتهم تتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتلاقح الافكار في الاختصاصات والكليات المتناظرة وفق مبدأ الشراكة العلمية والبحثية مع مختلف الجامعات العربية والعالمية .واضافوا أن الجامعات العراقية فتحت ابوابها لقبول الطلبة العرب ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموسومة (ادرس في العراق) لاستقطاب الطلبة العرب والدوليين .