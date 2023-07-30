بدء أعمال صيانة روتينية للخلطات الاسفلتية على طريق المطار

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، بدء أعمال الصيانة الروتينية للخلطات الاسفلتية القائمة على طريق المطار من خلال تنفيذ أعمال الحقن ومعالجة التشققات لأجزاء من طريق المطار وذلك للمنطقة من محطة المناصير ولغاية جسر المطار بالاتجاهين وبمواقع متفرقة.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا ولغاية الساعة 6 صباحا من صباح يوم الاثنين ولمدة أسبوعين ضمن نفس الأوقات لحين انجاز الأعمال المطلوبة.وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء تحويلات مرورية للسير في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة.واشارت الى انه سيتم تقسيم الاعمال على مراحل وتنفيذها خلال ساعات الليل بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية.وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.