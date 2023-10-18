بدء التسجيل للدورة الشتوية 2024 لامتحان الشامل

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أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا للامتحانات الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني مواعيد التسجيل والامتحانات العملية والنظرية للدورة الشتوية ٢٠٢٤حيث يبدأ تسجيل الطلبة لامتحان الشهادة الجامعية للدورة الشتوية 2024م اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 29/10/2023م ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 29/11/2023م.أما الامتحانات العملية لهذه الدورة فتبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 11/12/2023م ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 20/12/2023م.وأضاف الدكتور العجلوني ان موعد الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2024 كما هو مبين :الورقة الأولى يومي الأربعاء والخميس الموافق3/1/20244/1/2024الورقة الثانية يوميالسبت والأحد الموافق6/1/20247/1/2024والورقة الثالثة ستعقد على ثلاثة أيام : الثلاثاء، والأربعاء، والخميس الموافق9/1/202410/1/202411/1/2024هذا وتبدأ جميع الامتحانات العملية والنظرية عند الساعة التاسعة صباحاً، وتقوم وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة بتوزيع الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة.ويسمح للطالب بالانسحاب من الامتحان والاحتفاظ بحقه بترصيد أو استرداد الرسوم التي دفعها قبل تاريخ 7/12/2023.أما عن فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للدورة الشتوية 2024 فهي :المنتظم: من أنهى بنجاح دراسة كافة المواد الدراسية المقررة لتخصصه في العام 2022 فما بعد، ولم يسبق له التقدم للامتحان، فيتقدم للامتحان في كافة الأوراق النظرية والعملية لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي قبل عليها.المعيد: الراسب في الامتحان من العام 2022 فما بعد، على أن لا يتجاوز عدد مرات تقدمه للامتحان أربع مرات، فيجب عليه التقدم للامتحان في الأوراق التي رسب فيها، وبامكانه اختيار أي ورقة أو أوراق نظرية وعملية من الأوراق التي نجح بها في آخر دورة امتحان تقدم بها لرفع معدله.الناجح لرفع المعدل: الناجح في امتحان الدورة الصيفية لعام 2023م فقط، ويرغب برفع معدله، فيتقدم للامتحان في أي ورقة من الأوراق المقررة لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للدورة الصيفية 2023، بما في ذلك ورقة الامتحان العملي.المستنفد حقه:الحالة الأولى:"من لم يحقق متطلبات النجاح خلال سنتين من تخرجه أو تقدم للامتحان أربع مرات خلال سنتين من تخرجه ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، أو من تقدم للدورة الصيفية 2023 ضمن فئة الناجح لرفع المعدل وبغض النظر عن نتيجته في الدورة الصيفية 2023، فيتقدم للامتحان بجميع أوراقه النظرية والعملية وعلى الخطط الدراسية المعمول بها حالياً (الخطط الجديدة 2017/2018 وما بعد)، ويعامل معاملة الطالب المنتظم من حيث عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها".الحالة الثانية:"الطالب الذي سبق له وأن تقدم للامتحان ضمن فئة (مستنفذ حقه) على الخطط الدراسية الجديدة وبجميع الأوراق، ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، يعامل معاملة الطالب المعيد، ويسمح له بالتقدم للامتحان لإعادة الأوراق التي رسب أو نجح فيها وعلى الخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للامتحان شريطة ألاّ يكون قد مضى على تقدمه للامتحان ضمن فئة (مستنفذ حقه) سنتان وألاّ يكون قد استنفذ حقه في التقدم كمعيد (أي تقدم 4 مرات)".الحالة الثالثة:"يسمح للطالب المستنفذ حقه الذي أنهى متطلبات التخرج على الخطط الدراسية القديمة ما قبل 2017/2018 أو الخطط الجديدة 2017/2018 التي تم تعديلها، بالتقدم للامتحان على الخطط الدراسية المعمول بها حالياً وفي التخصص النظير لتخصصه من حيث الاسم إن وجد، ويعامل معاملة الطالب المنتظم من حيث عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها، وفي جميع الحالات تصدر وحدة التقييم والامتحانات العامة المصدقات والوثائق للطلبة الناجحين بحسب اسم التخصص الذي تقدم الطالب بموجبه للامتحان".