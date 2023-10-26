الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء العمل في مستشفى الرشيد بعد التوسعة

بدء العمل في مستشفى الرشيد بعد التوسعة
بدء العمل في مستشفى الرشيد بعد التوسعة
بدأ العمل في مستشفى الرشيد العام بعد إنهاء التوسعةِ الجديدةِ والشاملة للمستشفى ليغدو مستشفىً عاماً يضم كافة الاختصاصات الطبية.

وقال المستشفى في بيان صحفي إنه بدأ العمل بكامل طافته تحت شعار "رعاية طبية متكاملة" في موقع المستشفى في منطقة أبو نصير.اضافة اعلان

وشملت التوسعة أقسام جديدة مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية بمواصفاتٍ عالمية عالية وفقاً لأسس علمية مدروسة.

وباشر المستشفى باستقبال المرضى والمراجعين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة واللازمة لهم على مدار الساعة من خلال كوادر مؤهلة من ذوي الكفايات العلمية الواسعة في كافة الحقول الطبية والإدارية، خدمةً للمجتمع  وضيوف الأردن وبمستوى يليق بما وصل إليه الأردن من سمعةٍ طبيةٍ متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-27 at 1.10.30 PM (1)

الشارع الأردني ينتفض دعما للمقاومة الفسلطينية (صور)

منذ8 ساعة
تعبيرية-الاحتباس-الحراري1

أجواء حارة في أغلب مناطق الأردن

منذ11 ساعة
استشهاد أطفال في غزة

"همم" تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

26 تشرين الأول 2023
HR99IrKXvORF6PTSaXogjyXKqPDSHttK8H8IS3FG

الصحفيين تدعو لوقفة تضامنية مع غزة

26 تشرين الأول 2023
وقفة احتجاجية أمام مبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان

"الوطني لدعم المقاومة" اليوم الخميس يطالب بالتدخل العاجل لوقف إطلاق النار

26 تشرين الأول 2023
الدفاع المدني

وفاة 3 أشخاص داخل حفرة في جبل القصور

26 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |منذأقل من دقيقة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |منذأقل من دقيقة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 