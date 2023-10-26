بدء العمل في مستشفى الرشيد بعد التوسعة

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بدأ العمل في مستشفى الرشيد العام بعد إنهاء التوسعةِ الجديدةِ والشاملة للمستشفى ليغدو مستشفىً عاماً يضم كافة الاختصاصات الطبية.وقال المستشفى في بيان صحفي إنه بدأ العمل بكامل طافته تحت شعار "رعاية طبية متكاملة" في موقع المستشفى في منطقة أبو نصير.وشملت التوسعة أقسام جديدة مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية بمواصفاتٍ عالمية عالية وفقاً لأسس علمية مدروسة.وباشر المستشفى باستقبال المرضى والمراجعين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة واللازمة لهم على مدار الساعة من خلال كوادر مؤهلة من ذوي الكفايات العلمية الواسعة في كافة الحقول الطبية والإدارية، خدمةً للمجتمع وضيوف الأردن وبمستوى يليق بما وصل إليه الأردن من سمعةٍ طبيةٍ متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.