بدء امتحانات الشامل العملية غدا

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تبدأ يوم غد الاثنين، الامتحانات العملية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الشتوية للعام 2024، وتستمر حتى 20 كانون الأول الحالي.وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له 4431 طالبا وطالبة من 53 كلية جامعية، وجامعية متوسطة، تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 77 برنامجاً دراسياً.وأضاف أنه تم اعتماد 41 مركزاً للامتحان العملي، موزعة على الكليات الجامعية، والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية، التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان 158 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 470 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية، والجامعية المتوسطة الوطنية، وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.وبين الدكتور العجلوني، إن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الشتوية لعام 2024 بلغ 6312 طالبا وطالبة موزعين على 90 تخصصاً، منهم 4207 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و1583 طالبا وطالبة معيدون سيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و357 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و165 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لغايات رفع معدلاتهم.وأشار إلى أن الجامعة أعلنت برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق، وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.وحول الامتحانات النظرية، بين العجلوني أنها ستبدأ 3 كانون الثاني المقبل، وستستمر حتى 10 من نفس الشهر، حيث سيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلبة المتقدمين للامتحان، ومراكز وجلسات الامتحان على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة بعد الإنتهاء من الامتحان العملي.