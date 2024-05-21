 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء امتحانات الشامل النظرية غدا

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جامعة البلقاء التطبيقية

تبدأ يوم غد الأربعاء، الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورتها الربيعية للعام الحالي، وتستمر حتى 30 أيار الحالي وفقا للبرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

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وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور احمد فخري العجلوني، إن الجامعة استكملت جميع الإجراءات لبدء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الربيعية 2024، حيث سيتقدم لهذه الامتحانات 6375 طالبا وطالبة، من 48 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.


ومن المتوقع أن يتقدم يوم غد 5106 طلاب وطالبات للورقة الأولى، و 4864 طالبا وطالبة للورقة الثانية يوم الأحد المقبل، و5842 طالبا وطالبة للورقة الثالثة يومي الأربعاء والخميس 29 و 30 أيار الحالي.


وأضاف العجلوني، أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ (87) برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل وتم اعتماد 17 قاعة للامتحان النظري موزعة على 13 مركزا للامتحانات النظرية، منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات قرابة 500 موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.


وبين أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة فرغت من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، حيث تقدم لهذه الامتحانات 4321 طالبا وطالبة.


وتوقع أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الربيعية 2024، نهاية شهر حزيران المقبل، بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.-(بترا)

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