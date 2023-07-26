الأربعاء 26 تموز 2023
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بدء امتحانات الشامل غدا

بدء امتحانات الشامل غدا
بدء امتحانات الشامل غدا
تبدأ يوم غد الخميس فعاليات الامتحان العملي للشهادة الجامعية المتوسطة " الشامل " في دورتها الصيفية لعام 2023 وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة حتى يوم الأحد الموافق 6 آب المقبل.اضافة اعلان
وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور أحمد فخري العجلوني أن الجامعة استكملت جميع الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع ان يتقدم له 4970 طالبا وطالبة من 54 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 82 برنامجاً دراسياً.
وبين العجلوني انه تم اعتماد 38 مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان 163 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 429 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.
وأضاف أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الصيفية لعام 2023 بلغ 6721 طالبا وطالبة موزعين على 95 تخصصاً، منهم 4941 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و 1427 طالبا وطالبة معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و 187 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و166 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.
وأعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.
وبين العجلوني أن الامتحانات النظرية، ستعقد خلال الفترة من 16 آب المقبل ولغاية 24 آب .


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