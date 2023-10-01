الأحد 01 تشرين الأول 2023
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بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار (رابط)

بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار (رابط)
بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار (رابط)
تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 1-10-2023 وحتى الساعة 12 من مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 4-10-2023 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo   حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023 / 2024 ، للفئات التالية:اضافة اعلان
  1. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات بما فيها تخصصي الطب وطب الأسنان ، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.
2. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدون) ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة ، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.
3. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي 2023، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتفال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث أن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على الدول/جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

4. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي 2023، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتفال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث أن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
كما تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد عن وجود تخصصات جديدة قد تم طرحها ضمن هذا الطلب ولم تكن قد طُرحت سابقاً ويمكن للطلبة التقدم لها وهي :
1) تخصص طب الأسنان / الجامعة الهاشمية
2) تخصص تكنولوجيا التكييف والتبريد / تقني / جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن
3) تخصص تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية / تقني / جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز / السلط
4) تخصص تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة / تقني/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية
5) تخصص تكنولوجيا خدمة الالات الثقيلة وأنظمتها / تقني/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية
6) تخصص هندسة كيميائية/صناعات كيميائية/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية
7) تخصص المحاسبة جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العقبة
لتقديم طلب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي : 
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