السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات لـ"تكميلية التوجيهي" الأحد

ادراج تخصصات الدبلوم المتوسط ضمن نظام القبول الموحد
ادراج تخصصات الدبلوم المتوسط ضمن نظام القبول الموحد

وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن موعد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية  2024

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية 2024  ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق  4-2-2024 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء الموافق 6-2-2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo)، حيث يقوم الطالب الأردني الناجح في شهادة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية 2024 فقط، والحاصل على معدل 65% فأكثر (سواءً الناجح لأول مرة أو المعيد لأغراض رفع المعدل)  بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه، وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات.

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وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني  إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على  آلية تقديم طلب القبول الموحد ، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم  طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد ).
وترغب الوحدة بتوجيه الطلبة الأعزاء لما يلي:
1. ضرورة الدخول إلى الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد قسم البكالوريوس من خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo)، بهدف الاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية الماضية 2023-2024 (علماً بأنه لن يظهر للطالب في شاشة الخيارات إلا التخصصات التي تتناسب مع معدله في شهادة الثانوية العامة وفقاً لهذه المعدلات) ، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.
2. يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.
3. التأكيد على أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل، كما تؤكد الوحدة أنه ونظراً لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية، والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية فإنه يمكن لجميع الطلبة الذين لم يقوموا بإستصدار هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب وذلك باستخدام الرقم الوطني للطالب ورقم ومكان القيد المدني فقط والمثبتة في دفتر عائلة رب أسرة الطالب.
4. كما تؤكد الوحدة على أن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، وبالطريقة ذاتها، فليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، وبذلك ننصح الطلبة بضرورة التروي في اختيار التخصص، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق.

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