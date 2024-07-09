 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء صرف مستحقات ورديات مالية لطلبة المنح والقروض

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء صرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح (جزئية أو كلية) أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2023 -2024.

اضافة اعلان

 

 وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الصرف سيتم وفقاً لما يلي:


1. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية: (جامعة البلقاء التطبيقية/المركز، جامعة آل البيت ، الجامعة الهاشمية، الجامعة الأردنية، الجامعة الأردنية/فرع العقبة، جامعة الحسين بن طلال، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الجامعة الألمانية الأردنية).


2. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على المنح الكاملة (أوائل ألوية، جيوب الفقر، الصندوق الأردني الهاشمي ) للعام الجامعي 2023-2024، وكانوا قد سددوا رسوم الفصلين الدراسيين الأول، والثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية: (جامعة البلقاء التطبيقية/المركز، جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الأردنية).


وقالت، إنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 14 -7-2024.


وبينت الوزارة أنه ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بها.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
568385c9-1f5b-472a-9891-03cd9c8e898d

منى هندية ضمن أفضل 10 علماء أردنيين بالعلوم البيئية والهندسية

منذ9 ساعة
05-1-1536x1023

3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب قطاع غزة

منذ9 ساعة
1720612209809

الترخيص المتنقل في المزار الشمالي غدا

منذ10 ساعة
Al-Hussein-Public-Parks-Nature (1)

إغلاق حدائق الحسين الخميس استعدادا لمهرجان صيف عمان

منذ10 ساعة
l-16252-بالأسعار-والمواعيد-والضوابط..-كل-ما-تريد-معرفته-عن-الحج-السياحي-2024-1445-هـ.html

الأوقاف توقف اعتماد 18 شركة حج وعمرة بقضية الحج السياحي

منذ10 ساعة
الضمان الاجتماعي

تخصيص 3451 راتب تقاعد شيخوخة خلال النصف الأول من العام

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"لائحة الأجور".. كيف اتخذ القرار؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

استعادة الثقة بين الحكومات والمواطن

محمود خطاطبة |اليوم

أخبار سارة من قطاع المحيكات

سلامة الدرعاوي |اليوم

عن إنجاز السرعة وفشل الأهداف

مالك العثامنة |اليوم

القوائم الوطنية في الانتخابات

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1720613482670534200

الرصيف البحري الأميركي في غزة.. نجاح أم إخفاق؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان "معاهدة القوى النووية المتوسطة"، البيت الأبيض، 1987 - (المصدر)‏

‏سكوت ريتر: "عمل حياتي يذوب أمام عيني"‏

ترجمات |09 تموز 2024
1720444076837396200

الجيش الإسرائيلي ليس ما كانه ذات مرة‏

ترجمات |08 تموز 2024
1720444076777396000

عبثية الحرب الإسرائيلية على لبنان

ترجمات |08 تموز 2024
رئيس الوزراء اللبناني في استقبال مبعوث الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين، لمحاولة تهدئة توتر الجبهة بين إسرائيل وحزب الله - (المصدر)

‏ماذا تعني حرب بين إسرائيل و"حزب الله" للشرق الأوسط؟

ترجمات |07 تموز 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر بصورة سيئة خلال المناظرة الانتخابية مع ترامب - (المصدر)

أداء بايدن في المناظرة كان بالغ السوء.. وعليه أن يتنحى

ترجمات |07 تموز 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ee copy

استثمار

المواطن الأردني 09 تموز 2024

المواطن الأردني

العطلة الصيفية 08 تموز 2024

0ed43135-0305-46d5-9103-6e198b8310b1 copy

مواعيد 07 تموز 2024

مواعيد

سنة هجرية مباركة 06 تموز 2024

a356ae36-bb83-44eb-bb50-4a479e8bf86d copy

مراحل الطفر 05 تموز 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مراحل الطفر
 