الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

بروباغاندا الضعفاء ومنصات التواصل الاجتماعي

أيوب أبوغريقانة
أيوب أبوغريقانة
كان جوزيف جوبلز وزير الدعاية السياسية في عهد أدولف هتلر هو من طور وإستخدم مفهوم البروباغاندا تباعاً لعدة مفكرين خلال الحرب العالمية بهدف زعزعة الثقة في جنود وقيادات الحلفاء وكسب التأييد في الرأي العام لترسيخ مبادئ هتلر وإقصاء كل من يخالفهم بالفكر والرأي باساليب دعائية وإعلانية خادعة وكاذبة.اضافة اعلان
و البروباغاندا هي عملية ترويج أفكار أو معلومات معينة بهدف التأثير على الرأي العام وتوجيهه نحو وجهة نظر آحادية معينة وتهدف إلى تشكيل وجهات النظر الجديدة وتغيير القناعات وتعديل سلوك الأفراد تجاه موقف أو قضية أو مؤسسة أو فرد، وتتعدد أشكال البروباغاندا، وتشمل الأخبار المزيفة والتضليل والتلاعب بالمعلومات والصور والرموز والشعارات، ويتم حاليا إستخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة مثل الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي، لنشر البروباغاندا السلبية بسهولة ووصول واسع تحقق أهداف من يستخدمها للوصول لغاياته الشخصية.
وأصبحت اليوم منصات التواصل الإجتماعي البيئة الخصبة والمناسبة لأمثال جوبلز من أصحاب الأنفس المريضة ممن يسعون إلى بث الأفكار المسمومة والملوثة للعقول، تجاه قضية  معينة أو بالآحرى تجاه الأفراد الناجحين أو المؤسسات الناجحة ، وهذه ما أصحبنا نشاهده بكثرة خلال الفترة الماضية من إنشاء حسابات وهمية يختفي خلفها أصحاب الأنفس المريضة والضعيفة المصابة بهوس وإنفصام فكري تجاه الآخرين، مستنكرين عليهم الحرية بالفكر والأفعال والأقوال ضمن الحدود التي نظمها وحماها القانون والدستور، بل البعض منهم نصب  نفسه قاضياً  وجلاداً على الآخرين لمجرد أنه لا يتفق معه أو يغار منه أو لا يحبه كشخص.
فأصبح  البعض يستخدم إسلوبا رخيصاً  في مهاجمة الأشخاص  بحياتهم الشخصية  أو يتطرق لأعراضهم أو الإساءة إلى سمعتهم  أو إلحاق  الضرر المعنوي والمادي على كافة المستويات الوظيفية والحياتية، مستنكراً عليهم أبسط حقوقهم بأن يتمتعوا بالحرية بإختياراتهم ومواقفهم  وأفعالهم، وللأسف  إن قانون الجرائم الإلكترونية  المحدث  يحتاج إلى تطوير وتحديث  بهدف حماية الأفراد أكثر من خلال  حظر الحسابات الوهمية وتجريم الإساءات اللفظية قولاً  ومضموناً سواء صريحاً أو مبهماً، فلم يعد هناك خصوصية عبر منصات التواصل ولم تعد هناك ضوابط تمنع كافة أفراد المجتمع من الأطفال والنساء لقراءة ومتابعة هذه المنشورات الفارغة أخلاقيا من القيم  والضوابط  الدينية  والإجتماعية.
من المؤلم ما نشاهده اليوم من البعض  بسوء إستخدام منصات التواصل  الإجتماعي ببث الإشاعات والأكاذيب وإغتيال المؤسسات والأفراد، لغايات شخصية لا تتعدى فكري شخصي ملوث يسعى لتحقيق مكاسب أو إنتصارات  وهمية أهدافها إرضاء ذاته النرجسية، بعيداً عن مدى تاثير هذه الأكاذيب  والإشاعات على المجتمع  أولاً وعلى ذات الشخص وعائلته ومحيطه الأقرب تالياً، فالمجتمع يتابع ويراقب وقد يتأثر بمثل هذه الأكاذيب والإشاعات  المغرضة وقد يصدقها ويتناقلها، وهنا تصبح كارثة بأنه أستطاع بأن يصل لما يصبو إليه.
عندما كتب جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين مقالته الشهيرة بعنوان منصات التواصل ام منصات التناحر  واقتبس منها ما يلي" فحين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانا بكمٍّ هائل من العدوانية، والتجريح، والكراهية، حتى تكاد تصبح هذه المنصات مكانا للذم والقدح، تعج بالتعليقات الجارحة والمعلومات المضللة، والتي تكاد أحياناً تخلو من الحياء أو لباقة التخاطب والكتابة، دون مسؤولية أخلاقية أو اجتماعية أو الالتزام بالقوانين التي وجدت لردع ومحاسبة كل مسيء." حيث أنه كانت لدية رؤية ثاقبة تجاه منصات التواصل  الاجتماعي وقدم تحليلاً متكاملاً غطى كافة الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والمهنية والقانونية، وإستشعر حجم الأهمية التي تمثلها منصات التواصل على منظومة القيم  المجتمعية في الأردن، محذراً من الإنخراط والإنجراف خلف إغتيال المؤسسات والشخصيات وتداول الإشاعات والأكاذيب، وضروة تقديم معلومات دقيقة ومن خلال مصادر رسمية أو مصادر موثقة لهذه المعلومات وتقديمها للجهات المختصة، مؤكداً على حق النقد البناء ضمن الآطر والقيم الأردنية الأصيلة  وما كفله الدستور والقانون لهذه الغايات. 
اليوم تقع المسؤولية على عاتق الجميع بمحاربة هذه الظاهرة ومنعها من الإنتشار كونها أصبحت تؤرق المجتمع بمؤسساته وأفراده، وأيضا على الحكومة من خلال التوعية للأفراد عبر وزراتها من الثقافة والتربية والتعليم والداخلية والإقتصاد الرقمي والريادة، بإطلاق برامج توعوية بالقانون اولاً وخطورة الاستخدام الخاطيء لمنصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على تماسك المجتمع الأردني، والدور الأهم على شركات منصات التواصل الاجتماعي بضرورة ضبط القيم الأخلاقية للمشتركين وإعتماد الحسابات الموثقة غير الوهمية وحظر الإساءات والمصطلحات اللفظية  والصور غير اللائقة وغيرها من المصادر غير السوية.
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