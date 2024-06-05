بعثة الحج الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة

خلوي جويحان

غادرت البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة في السعودية، اليوم الأربعاء، من أمام مبنى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في منطقة العبدلي، بحضور أمين عام ‏الوزارة الدكتور عبدالله العقيل ونقيب الصحفيين راكان السعايدة وعدد من أعضاء النقابة. اضافة اعلان



وقال العقيل إن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في الديار المقدسة، مضيفا أن الموسم الحالي للحج سيكون أسهل وأفضل من السنوات السابقة من ناحية الخدمات وتسهيل الإجراءات على الحجاج لتمكينهم من أداء الفريضة بيسر.



وأكد السعايدة، أهمية دور البعثة في تسليط الضوء على رحلة الحجاج الأردنيين والقضايا المتعلقة بخدمة الحجاج، والتعاون مع البعثة الإدارية لوزارة الأوقاف للتعامل مع أي إشكالية ومعالجتها.



من جهته أشار رئيس البعثة، الزميل سامي الحربي، إلى أن البعثة ستكون حريصة على إيصال الصورة الحقيقية وبأقصى درجات المهنية والحيادية في نقل أخبار الحجاج سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، إضافة إلى إبراز الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في خدمة حجاج بيت الحرام.