الإثنين 04 أيلول 2023
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بعد تقديم أوراق اعتماده... من هو السفير الألماني الجديد في الأردن؟

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السفير الالماني يقدم اوارقه لجلالة الملك عبد الله الثاني
قدّم السفير الألماني الجديد لدى الأردن، الدكتور بيرترام فون مولتكه، أوراق اعتماده لجلالة الملك عبد الله الثاني ضمن مراسم أقيمت في قصر بسمان أمس .
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وشكر السفير فون مولتكه جلالة الملك على دوره في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين ألمانيا والأردن. وبعد المراسم التي تضمنت المرور أمام حرس الشرف والموكب الملكي، وضع السفير أكاليل الزهور على الأضرحة الملكية.

وقال السفير فون مولتكه وهو يتطلع إلى مهمّته هنا في الأردن: "سواء في السياسة أو الثقافة أو في المسائل الأمنية والتنموية، تعمل ألمانيا والأردن معًا بشكل وثيق ملؤه الثقة منذ أكثر من سبعين عامًا. وإنه لشرف لي ويسعدني أن أساهم في بناء علاقاتنا الممتازة وتوطيدها."

ويملك السفير فون مولتكه دبلوماسي خبرة واسعة، حيث شغل مناصب سابقة في أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وتشيلي وماليزيا. وهو متزوج وله خمسة أولاد.
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