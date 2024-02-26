الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد مطالبتها بتوخي الدبلوماسية.. العربية لحماية الطبيعة تصر على حضور غزة في اجتماعات UNEA6

المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة مريم الجعجع
المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة مريم الجعجع
نيروبي- كينيا- مع دخول حرب الإبادة على غزة يومها الـ140، اجتمع مندوبو الحكومات من كل العالم في العاصمة الكينية نيروبي لحضور اجتماعات الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA، التي تعد أعلى هيئة لصنع القرار في العالم بشأن البيئة.اضافة اعلان

وشهدت اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين المفتوحة العضوية OECPR، والتي تضم مندوبي الحكومات، نقاشات حادة، لا سيما مع إصرار تيار واسع نقاش المسألة الأوكرانية كأولوية، وتغييب ما يجري في غزة بحجة الدبلوماسية وعدم تخصيص ضحايا حرب بعينها، إلا أن العربية لحماية الطبيعة، ممثلة بالمديرة العامة مريم الجعجع، استطاعت تقديم مداخلتين بصفتها ممثلة مجموعة المزارعين تحدثت في الأولى عن أهمية البيان الذي تم طرحه والذي ينص على حماية البيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت القمع والهيمنة والاحتلال، وشددت على حذف كلمة "الإرهاب" التي أضيفت للبيان من ممثلي الحكومات الغربية، حيث إنه بحسب الجعجع "لا وجود لتعريف متفق عليه" لها.

وأشارت إلى أنه لضمان التعافي والوقاية من الحروب والصراعات، يجب دعم إدراج التعويضات عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن الضرر البيئي أثناء النزاعات المسلحة، ويشمل ذلك تدمير البنية التحتية، ونزوح السكان، وفقدان سبل العيش، وتدهور النظم الصحية.

وضمن اجتماعات منتدى المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة العامة GMGSF، حاربت العربية لحماية الطبيعة لتقديم المداخلة الثانية والخاصة بغزة، حيث أصر المنظمون أن تكون الجعجع "دبلوماسية" وقد تحدثت بالدبلوماسية التي فرضوها وبدأت حديثها بالقول "لقد حرم الاستعمار الاستيطاني لمدة 76 عاماً، والاحتلال العسكري الوحشي، والفصل العنصري، الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية، وأراضيهم، ومياههم، وحقوقهم الإنسانية الأساسية وكرامتهم الإنسانية. كان التطهير العرقي هو الطموح، بدءاً من تدمير كامل لأكثر من 530 قرية في عام 1948، واستمراراً حتى الإبادة الحالية في غزة، في محاولة لاستئصال السكان من الأرض التي رعوها واحتضنتهم لآلاف السنين".

وتطرقت الجعجع للآثار البيئية التي تسبب بها الاحتلال والتي أفقدت الفلسطينيين 85% من أراضيهم ومواردهم المائية، وتدمير نظمهم البيئية من خلال توسيع الاستيطان، ورمي النفايات الكيميائية والخطرة، وقلع ملايين الأشجار، ومنها المعمرة، بشكل ممنهج واستبدالها بأنواع أخرى غير ملائمة للبيئة الفلسطينية.

كما أشارت لحصار غزة مدة 17 عاماً والحمية التي فرضها الاحتلال على أهل القطاع بتحديد السعرات الحرارية، ووفقاً لذلك كان يسمح بدخول شاحنات الغذاء وفي نيته تجويع الغزيين، ولكن دون قتلهم جوعاً. بهذا الحصار بحسب الجعجع حولت "إسرائيل" غزة إلى معتقل ضخم، وقيدت حركة السكان ووصولهم إلى أراضيهم ومياههم الإقليمية، ومصادر غذائهم ومدخلات الإنتاج، وحتى إمدادات الحفاظ على الموارد أو التكيف مع المناخ.

وتطرقت في مداخلتها للاعتداءات السابقة على غزة، وأنه في الحرب الأخيرة وحدها ألقى الاحتلال أكثر من 65,000 طن من المتفجرات على مناطق غزة المكتظة بالسكان والأراضي الزراعية، وهذا العدد يمثل 3 أضعاف قوة قنبلة هيروشيما.

وأكدت الجعجع على استعمار "إسرائيل" للبيئة الفلسطينية في غزة وعسكرتها ضد أهل القطاع فكانت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تم إنتاجها خلال الشهرين الأولين من الحرب الحالية على غزة يفوق ما تنتجه 20 دولة معرضة لخطر التغير المناخي خلال عام واحد، وذلك بسبب استخدام أنواع عديدة من الأسلحة التي يمدها الغرب للاحتلال والتي دمرت بشكل ممنهج كل جانب من جوانب بيئة غزة ونظمها البيئية ومواردها الطبيعية، وبذلك تم تلويث المياه والتربة والهواء بالمواد السامة إضافة إلى الأثر البيئي لحرق البنية التحتية، ولبقاء آلاف الجثامين تحت الأنقاض والتي لم تتمكن كوادر الإغاثة أو الأهالي من انتشالهم بعد، عدا عن جرف وقنص وتدمير المزارع والحيوانات ومحطات معالجة المياه وإمدادات الطاقة الشمسية.

وبينت أن عدد الشهداء تجاوز الـ37,000 الذين قتلوا، أكثر من 18,000 منهم طفل ورضيع، بعضهم قتلوا برصاص في الشوارع وفي منازلهم، وهذا العدد لا يشمل عدد الشهداء بسبب النقص الحاد في الطعام والمياه النظيفة والدواء، حيث تسبب الحصار المميت المفروض حالياً إلى ترك أكثر من نصف مليون شخص في حالة مجاعة مع مخاطر عالية للوفاة، وجعل السكان بأكملهم في حالة من الأزمة الغذائية أو أسوأ وفقًا لتصنيف (IPC).

كما أشارت تقارير برنامج الأغذية العالمي، إلى أن 9 من كل 10 غزيين لا يأكلون يومياً، ويعاني 90% من الأطفال و95% من النساء الحوامل والمرضعات من فقر شديد في الطعام، ما جعل الأهالي يلجأون إلى تناول أوراق الأشجار والعشب وأعلاف الحيوانات، وفي الآونة الأخيرة بدأوا في خلطها بالتربة.

ولم تغفل الجعجع عن الإشارة إلى أن الحرب في الضفة الغربية والتي قادتها الحكومة الإسرائيلية والمستعمرون على المزارعين فترة الحصاد، في زيادة كبيرة لمعدل هجماتهم البيئية والزراعية متسببين بحرق البساتين، والمحاصيل، والمباني، وقتل الماشية وتدمير البنية التحتية للمياه.

وفي ختام حديثها، دعت الحاضرين إلى دعم وقف فوري لإطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار، ومعالجة الآثار البيئية والصحية للعدوان من خلال تقييمات علمية، وتعويض وإعادة تأهيل الآثار البيئية والصحية والإنسانية الناتجة.

كما دعت لوقفة ضد الحروب وآثارها على البيئة أثناء انعقاد اجتماع UNEA  في 26 شباط/ فبراير 2024، ولغاية كتابة الخبر لم يتم الموافقة على هذا التحرك.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2024-02-24 at 1.41.28 PM

غزة على شفير الهاوية.. فهل من منقذ؟

24 شباط 2024
الصفدي وبوغالي

الصفدي وبوغالي: مواقفنا متطابقة دفاعاً عن الحق الفلسطيني

20 شباط 2024
Sequence 20.00_00_15_18.Still001

طبيب أردني عائد من غزة يتحدث عن اختلاف جينات أطفال غزة عن العالم كله

18 شباط 2024
GGil0PLXkAAjKeQ

الملك: ضرورة إنهاء الحرب على غزة واستمرار دعم وكالة "الأونروا".

17 شباط 2024
اقرأ أيضا
يوسف عبدالله محمود

متى يكتمل المشروع القومي العربي؟

منذ15 ساعة
سوق خضار في وسط البلد-(أرشيفية)

"الزراعة": نظمنا انسياب الخضراوات واللحوم بما يغطي الاحتياجات ويفيض عنها في رمضان

منذ15 ساعة
مبنى مجلس الأعيان-(بترا)

"الأعيان" يقر "موازنة 2024" اليوم

منذ15 ساعة
وزارة التنمية الاجتماعية - (أرشيفية)

"الإستراتيجيات" يدعو لتضمين مادة تتعلق بالسند القانوني في "التنمية"

منذ15 ساعة
1708872564945

الشريدة: 82 % نسبة الإنجاز في رؤية التحديث الاقتصادي

منذ19 ساعة
GHMOdJlX0AAgbRd

الملك: ضرورة وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

خذلان غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

نفترض أنهم أردنيون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

3 مسارات تتحالف في توقيت خطير

ماهر أبو طير |اليوم

دموع تماسيح

جهاد المنسي |اليوم

حماس ما بعد الحرب

نضال منصور |اليوم

الأردن القوي المنيع هو القادر على دعم فلسطين

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الأزمة والعبرة !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

إنجاز آسيا.. كلام الليل يمحوه النهار؟

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات | منذ15 ساعة
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات | منذ15 ساعة
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات |24 شباط 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر
 
 