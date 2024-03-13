الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بمشاركة دولية.. القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جديدة على غزة

بمشاركة دولية.. القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جديدة على غزة
بمشاركة دولية.. القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جديدة على غزة
نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، 7 عمليات إنزال جوي جديدة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك استمراراً بتقديم العون والمساعدة للأهل والأشقاء خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

وشاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عدد من المواقع في شمال القطاع طائرتين من نوع (C130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافةً إلى 3 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لمملكة بلجيكا.

وجاءت عملية إنزال المساعدات الأردنية بالتعاون مع سلطنة بروناي، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من أثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، إضافة إلى الجهود الدولية والمساعي الحثيثة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الاشقاء الفلسطينيين، وتلبية لاحتياجات السكان في قطاع غزة من المواد الغذائية في ظل الأوضاع الصعبة جراء الحرب في القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية. 

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 42 إنزالاً جوياً أردنياً، و54 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
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