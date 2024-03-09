السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دعوة لدعم المملكة اقتصادياً لإعادة هيكلة اقتصادها وتعاملها مع التزاماتها

بن صقر: يجب أن يُنظر إلى الأردن من منظور استراتيجي أعمق

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رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر

قال رئيس مركز الخليج للأبحاث، الدكتور عبد العزيز بن صقر، إنه يجب أن يُنظر إلى الأردن من منظور استراتيجي أعمق، ومن منظور التكاملية.

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ودعا الصقر، خلال لقاء تلفزيوني،إلى دعم الأردن اقتصادياً لإعادة هيكلة اقتصاده وتعامله مع التزاماته وديونه الخارجية قضية مهمة.

وأضاف عن أهمية الأردن للمملكة العربية السعودية "لا نستطيع أن نغفل عن أهمية الأردن، فإذا كان يعاني من وضع اقتصادي غير جيد أو تهديدات أمنية كلّ ذلك سينعكس على السعودية وحدودها".

وبين أن الأردن تحمّل أعباءً كبيرة تفوق طاقته؛ لاستضافته اللاجئين من مختلف الدول العربية.

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