الثلاثاء 04 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بوقت قياسي.. القبض على شخص قتل طفلا بإطلاق نار عشوائي في مادبا

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
البحث الجنائي يتمكّن بوقت قياسي من تحديد مطلق النار العشوائي الذي أودى بحياة طفل في مادبا قبل أيّام ويلقي القبض عليه

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريق التحقيق من ادارة البحث الجنائي وشرطة مادبا والمكلف بمتابعة مقتل طفل مواليد 2022 في مدينة مادبا إثر إصابته بعيار ناري طائش اثناء وجوده في فناء منزله قبل أيام قد تمكن وبوقت قياسي من انهاء التحقيقات بعد الوصول لمطلق النار والقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم .اضافة اعلان

وفي التفاصيل فقد أُسعف يوم الخميس الماضي للمستشفى في مدينة مادبا طفل من مواليد عام 2022 اثر سقوطه داخل فناء منزله، إذ تبين بعد الكشف عنه اصابته برصاصة في منطقة الرأس وما لبث أنْ فارق الحياة، وشكل فريق تحقيقي خاص من ادارة البحث الجنائي ومديرية شرطة محافظة مادبا والمختبر الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية والوصول لمطلق العيارات النارية في الهواء .

وأكّد الناطق الاعلامي أنّ فريق التحقيق باشر بمسح المناطق المجاورة لمكان سكن الطفل الضحية وجمع المعلومات والأدلة واستدعاء عدد من الأشخاص اضافة الى ضبط عدد من الاسلحة النارية  ، لتقود كل تلك الجهود للاشتباه بأحد الاشخاص وضبط سلاح ناري بحوزته  .

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى إرسال السلاح الناري المضبوط للمختبر الجنائي لمضاهاته فنيا، إذ تبيّن أنّه ذات السلاح المستخدم وبالتحقيق معه اعترف بإطلاق عيار ناري بالخطأ أثناء تفقّده لسلاحه وستتم إحالة القضية للقضاء .
طفل يواجه قوات الاحتلال ويرفع العلم الفلسطيني - (أرشيفية)

معهد السياسة والمجتمع يصدر تقريرا حول اليوم التالي لانتهاء العملية السلمية 02 تموز 2023

العربية لحماية الطبيعة تزرع 500 شجرة في أراضي العامرية توفر الأكسجين لألف شخص

العربية لحماية الطبيعة تزرع 500 شجرة في أراضي العامرية توفر الأكسجين لألف شخص 02 تموز 2023

الخدمات العامة: بيئة العمل الآمنة ضرورة لدعم السياحة

الخدمات العامة: بيئة العمل الآمنة ضرورة لدعم السياحة 02 تموز 2023

WhatsApp Image 2023-07-02 at 12.03.29 PM

صندوق الحسين للابداع والتفوق يصدر تقريره السنوي للعام 2022 02 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-07-04 at 11.40.30 AM

"الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية" يوقع اتفاقية تعاون مع "تحليل العلاقات الدولية في أذربيجان"

منذ5 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-04 at 11.27.37 AM

اتحاد الجامعات العربية يستضيف الرابطة العامة للجامعات الصينية والعربية

منذ5 ساعة
3ab768e9-f3a2-4d5e-b624-f9c1eb5881cd

ضبط 1098 شخصاً في 593 قضية إتجار وترويج للمواد المخدرة خلال حزيران

منذ6 ساعة
الأعيان: نستهجن صمت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان لجرائم اسرائيل

الأعيان: نستهجن صمت المجتمع الدولي على جرائم إسرائيل

03 تموز 2023
الصفدي: العدوان الإسرائيلي على جنين سيفجر دوامات واسعة من العنف

الصفدي: العدوان الإسرائيلي على جنين سيفجر دوامات واسعة من العنف

03 تموز 2023
الأردن يدين العدوان على مدينة جنين ويحذر من استمراره

الأردن يدين العدوان على مدينة جنين ويحذر من استمراره

03 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 الفراغ السياسي في الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

تحديد يوم إجراء الانتخابات

محمود الخطاطبة |اليوم

التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الطرود البريدية.. خسارة للجميع

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدورة الاستثنائية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

التوجيهي ... لماذا الحيرة؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 