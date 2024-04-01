الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بيان صادر عن ديوان قبيلة بني صخر

العلم الأردني
العلم الأردني

أصدرت قبيلة بني صخر البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم

"ان قبيلة بني صخر تعتز بقيادتها الهاشمية وتعتز بتاريخها النقي المشرف في وطنها الغالي حيث انها كانت دوما سباقه للدفاع عن الوطن الغالي وقد شارك فرسانها منذ ثلاثينات القرن الماضي في النضال في فلسطين الغالية وقدمت الشهداء إيمانا بواجبها الديني والوطني بالدفاع عن مقدساتنا واخواننا  في فلسطين اضافة اعلان
اما ونحن نرى بعض الأصوات التي تخرج من بعض الاشخاص في المسيرات الذين ليس لهم هدف إلا احداث فوضى بالوطن وخلق الفتنة فإنها لن تنجح لان الشعب واعي لما يجري فهو متماسك تحت قيادته الحكيمة ولن تتمكن هذه المحاولات من وحدة الشعب الواحد 
اننا ونحن نعلن ولاءنا لقيادتنا الحكيمة ونثق بحكمتها وجيشنا البطل حامي حمى الوطن وكذلك اجهزتنا الامنية العين الساهرة التي تواصل جهودها لمعالجة الامور وتطبيق القانون بعدل 
لقد كان ولا زال جلالة آلملك عبدالله الثآني ابن الحسين المعظم هو السباق بتقديم العمل الانساني للتخفيف من معاناة الاهل في غزة حيث قاد العملية الإنسانية بنفسة لاسقاط المساعدات الغذائية وكذلك سلاح الجو الأردني هو من فتح الطريق امام العالم لتقديم المساعدات الإنسانية التي هي بحاجه ملحة لها في هذه الاوقات لان الاسرائيلين مارسوا أبشع انواع الهمجية والعنصرية حتى وصل بهم استخدام سلاح الجوع كأحدى أدوات قمعهم لآهلنا في غزة 
وقبل هذا كله فقط كان الأردن بقيادته الهاشمية السباق في وصف الحالة وخطورتها للعالم حتى قبل الحرب الأخيرة المستعرة في غزة وكان الأردن ملكا وحكومة متقدما يشرح خطورة ذلك في جولات جلالة الملك المعظم في العالم متقدمين حتى على الشارع في ذلك بالوقوف بوجه التعنت الاسرائيلي والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تهجير الاهل في غزة والضفة الغربية من وطنهم 
ان دعوات التحريض التي يحاول البعض زراعتها بتوجيه من الخارج سوف تصتدم بجدار صلب وهو جدار الوحدة الوطنية وان يقضة الشعب الأردني من مختلف المنابت والأصول ستكون هي الحاسم للوقوف بوجه كل دعوات الفتنة المشبوهة 
الفتنة نائمة لعم الله من ايقضها"

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