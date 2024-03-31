الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بيان من الأمن العام

مبنى مديرية الأمن العام - (أرشيفية)
مبنى مديرية الأمن العام - (أرشيفية)


**تعاملنا بمنتهى الانضباط مع المشاركين في الوقفات منذ أشهر عديدة خرج بها آلاف المواطنين للتعبير عن رأيهم.

**شهدت الليلة الماضية محاولات للاعتداء والتخريب والإساءة لرجال الأمن وإغلاق للطرق، شارك فيها رجال وسيدات تعمدوا الاعتداء وشتم رجال الامن العام. اضافة اعلان

**رجال الأمن تحلّوا بأقصى درجات ضبط النفس، خاصة تجاه بعض الفتيات، إلا انه وفي ضوء إصرار البعض وتعمد الإساءة تم القاء القبض على عدد من الأشخاص.

**مديرية الأمن العام تؤكد مواصلة عملها في إطار من احترام حقوق الإنسان، وتطبيق القانون وإنفاذه على كل من يحاول التجاوز أو الاعتداء أو التحريض .

** ستقوم مديرية الأمن العام بدراسة جميع الفيديوهات التي تم تصويرها أو تداولها والتحقيق فيها 

أصدرت مديرية الأمن العام بياناً عن بعض الأحداث التي رافقت الوقفات والتجمعات التي حدثت الليلة الماضية في بعض مناطق العاصمة.

وأوضح البيان أن مديرية الأمن العام تعاملت ليلة الأمس مع بعض الوقفات والتجمعات التي حدثت في بعض مناطق العاصمة، وأن رجال الأمن المتواجدين لحفظ الأمن والنظام، تعاملوا خلالها بمنتهى الانضباط والحرفية مع المشاركين، وهو الأمر الذي دأب عليه رجال الأمن العام منذ أشهر عديدة خرج بها آلاف المواطنين إلى الشوارع ولم يتم منع أي منهم من التعبير عن رأيه.

وأشار البيان إلى أنه وخلال الليلة الماضية وما سبقها بأيام، شهدت هذه الوقفات تجاوزات وإساءات ومحاولات للاعتداء على رجال الأمن العام، ووصفهم بأوصاف غير مقبولة على الإطلاق، فضلاً عن محاولات تخريب واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، والجلوس في الطرقات ومنع مرور المركبات فيها، وشارك في هذه التجاوزات رجال وسيدات تعمدوا على مدى أيام الاحتكاك مع رجال الامن العام.

وأضاف البيان، أن رجال الأمن العام خلال ذلك تحلّوا بأقصى درجات ضبط النفس، خاصة تجاه بعض الفتيات المشاركات، إلا انه ومع ازدياد هذه التجاوزات ووصولها حداً غير مسبوق وإصرار البعض على تعمد الاعتداء والاساءة فقد تم القبض على عدد من الأشخاص، لافتاً إلى أن المديرية ستقوم بدراسة جميع الفيديوهات التي تم تصويرها أو تداولها والتحقيق فيها 

واختتم البيان: أن مديرية الأمن العام ستواصل عملها المعهود عنها بحرفية في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم وفقاً للقوانين، كما ستواصل عملها في تطبيق القانون وإنفاذه على كل من يحاول التجاوز، أو التحريض بالفعل أو القول على رجال الأمن أو إثارة الفتنة على وسائل التواصل، مؤكدة على أنها ستتصدى لكل من يحاول قطع الطريق أو إشعال النيران وحرق الممتلكات، داعين الجميع إلى التعاون والالتزام.
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