"بيرولا كوفيد".. سلالة جديدة من متحورات "كورونا" هل تستدعي القلق محليا؟

حنان بشارات

في الوقت الذي تنتشر فيه بسرعة سلالة جديدة من متحورات "كورونا" أطلق عليها "بيرولا كوفيد"، ويراقبها عن كثب مسؤولو منظمة الصحة العالمية، كشف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية وخبراء أوبئة واختصاصيون، أن المتحور الجديد يثير القلق وهو المعروف علميا باسم BA.2.86 كفرع جديد من "أوميكرون"، بسبب 35 طفرة في بروتينه الشوكي، وهو جزء الفيروس الذي صممت لقاحات كوفيد لاستهدافه.

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وأشار الخبراء إلى أن العديد من طفرات "بيرولا" لها وظائف غير معروفة، لكن يعتقد أن بعضها الآخر يساعد الفيروس على الهروب من جهاز المناعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية أن الوضع الوبائي عالميا يشهد ارتفاعا في عدد حالات كوفيد-19 على مستوى العالم، إلا أنه لا توجد إحصائيات دقيقة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن أن كوفيد-19 لم يعد يشكل مشكلة صحية ذات اهتمام عالمي في أيار(مايو) 2023.



محليا، قال مصدر في المركز، فضل عدم ذكر اسمه لـ "الغد"، إن هناك ارتفاعا في أعداد العينات الإيجابية لكوفيد-19 حيث تفيد إحصائيات أحد مختبرات القطاع الخاص (والتي تمثل الحالات غير شديدة) ارتفاعا في الأعداد. حيث وصلت نسبة الارتفاع في شهر آب 42 % عن شهر تموز وبنسبة ايجابية 17 % في آب مقابل 9 % في تموز، إلا أن إحصائيات الحالات الشديدة للأمراض التنفسية المدخلة للمستشفيات بينت زيادة حوالي 20 % في الأسبوع الأخير من شهر آب، لكن نسبة الإيجابية منها بلغت 3 % فقط.



وأوصى المركز بضرورة زيادة العينات المفحوصة لكوفيد-19 من خارج المستشفيات المختارة بحيث يتم فحص المرضى المدخلين بأعراض تنفسية شديدة الى المستشفيات خارج برنامج SARI وضرورة إجراء فحص التسلسل الجيني للعينات لمعرفة اذا ما تم دخول وانتشار المتحورات الجديدة الى البلاد.



وقال المركز"ظهرت العديد من المتحورات من سلالة اوميكرون وكانت جميعها سريعة الانتشار إلا أنها منخفضة الشدة.

وتابع أن آخر متحور لـCOVID-19 يطلق عليه اسم Pirola B.A.2.86 (بيرولا هو اسم كويكب) وهناك ثلاثة تصنيفات لمتحورات COVID-19:



المتحور قيد الرصد (VUM) حيث تدعو منظمة الصحة العالمية إلى إجراء استعراض عالمي لوبائيات السلالة وتتبع خصائصها وانتشارها، والمتحور المثير للاهتمام (VOI) ويستدعي بعض الاستجابة المحلية، إضافة إلى المتحور المثير للقلق (VOC) الذي يدعو إلى استجابة أكثر شمولا.



وأوضح أنه تم تصنيف Pirola B.A.2.86 من سلالة Omicron لأول مرة في 18 آب(أغسطس) 2023، وجرى تصنيفه ضمن فئة المتحورات قيد المراقبة، في حين ما تزال الإحصائيات تشير إلى أن المرض قليل الشدة والإدخال للمستشفيات أو الوفاة.

وأضاف المركز: "لا تزال الدراسات قائمة على معرفة ما إذا كانت المناعة الناتجة عن الإصابة الطبيعية أو عن التطعيم فعالة ضد المتحورات الجديدة أو أن المتحور قادر على تجاوزها".



ولفت إلى أن التجارب السريرية أثبتت أن الأدوية المخصصة لكوفيد-19 ما تزال فعالة ضد المتحورات الجديدة وهي متوفرة في المملكة.



ووفقا لاختصاصي الأمراض التنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة، فإن أعراض المتحور الجديد لا تختلف عن السلالات السابقة، لافتا الى أن القفزة الجينية "بنفس الحجم تقريبا" التي شوهدت بين متغير أوميكرون الأولي ومتغير دلتا.



وحذر الطراونة في تصريحات لـ"الغد" مع أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان BA.2.86 يسبب أي أعراض محددة جديدة، فيما ما يزال العلماء يحللون الحالات المكتشفة مؤخرا.



وقال الطراونة إن الاختبارات الحالية للكشف عن فيروس كورونا والأدوية المستخدمة لعلاجه، مثل "باكسلوفيد" و"فيكلوري" و"لاغفريو" فعالة مع BA.2.86، ما تزال هي الاختبارات وتلك الأدوية ذاتها.



‎وأشار الى أنه ينصح بالوقاية، إذ حث العلماء البريطانيون على مواصلة اختبار الفيروس وهم يعملون للمساعدة في تقليل فرصة انتشاره إلى أشخاص آخرين.



‎وحول ما إذا كانت اللقاحات ما تزال فعالة، قال الطراونة إنه من المبكر الإجابة عن هذا السؤال، فيما يظهر تحليل الخبراء المبكر أن "بيرولا" قد يكون أكثر قدرة على التسبب في العدوى للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد أو تم تطعيمهم ضده.



‎وتابع: "لكن مسؤولي الصحة في بريطانيا لم يصدروا بعد إعلانا رسميا حول ما إذا كان المتغير الجديد لديه أي قدرة متزايدة على التهرب من الحماية من اللقاحات مقارنة بمتحورات أوميكرون الأخرى".



من جهته، قال خبير الأوبئة الدكتور عبد الرحمن المعاني إن متحور أو متغير جديد يسمى "بيرولا" ظهر مؤخرا، فيما تستمر موجة المتحورات أو المتغيرات في الظهور كل فترة وذلك حسب طبيعة فيروس كورونا المستجد، والذي يتحور ويتغير كل فترة حسب ظهور الطفرات، بحيث تعتمد قوة المتحور على عدد الطفرات وموقعها، ومن هنا تتصاعد وتيرة القلق.



وقال في تصريحات لـ "الغد" إن المتحور الجديد هو فرع من متحور فيروس كورونا المستجد أو الأقرب لمتحور أوميكرون والذي يتميز بسرعة الانتشار.



وأشار المعاني إلى أن المتغير الجديد يحتوي على أكثر من 35 طفرة في بروتينة الشوكي والموجود أصلا على السطح الخارجي لفيروس كورونا المستجد، الذي يساعد على دخول الفيروس الى خلايا الإنسان وإصابتها، وأن هذا العدد الكبير من الطفرات تجب متابعته والحذر منه.



ولفت الى أن البداية كانت في الدنمارك منتصف الشهر الماضي انتقالا الى بريطانيا حيث تم اكتشاف إصابتين مرورا بجنوب أفريقيا وتسجيل إصابتين أيضا وصولا الى رصده في مياه الصرف الصحي في سويسرا وتايلند.



وبين المعاني أن الكشف عن المتحور الجديد أو السلالة الجديدة في أربع قارات منفصلة يشكل مصدر قلق، لافتا إلى أن المتغير الجديد والذي يختلف عن المتحور ايريس، يشكل خطرا أكثر من غيره من المتحورات بما في ذلك سلفة المتحور أوميكرون لاحتمالية حدوث مزيج من المتغيرات في الفيروس والمناعة الناجمة عن العدوى السابقة والتطعيم.



وبالرغم من توقف العمل على رصد حالات كوفيد-19 في الأردن إلا أن نظام الرصد من المراكز المختارة يفيد بأنه وبعد انقطاع للعينات الإيجابية من المراكز المختارة الذي دام 7 أسابيع (أسبوع 20- أسبوع 26) عادت نسبة العينات الإيجابية للارتفاع، ووصلت الى 4% في الفترة الأخيرة، وفق المركز الوطني لمكافحة الأوبئة.



وقال المركز إن هذه النسبة مرجحة للزيادة في الفترة القادمة حسب الحسابات الاحتمالية للمركز اعتمادا على البيانات الواردة من وزارة الصحة والوضع الوبائي في العالم.



ويتابع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عن كثب التطورات المتعلقة بالوضع الوبائي وظهور السلالات أو المتحورات الجديدة إقليميا وعالميا وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني.



أما بخصوص أعراض المتحور الجديد فتتوزع بين صداع، وسيلان الأنف، والعطس، والحمى، حيث يوجد تشابه كبير مع أعراض الأنفلونزا الموسمية التقليدية.