الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بين "النافذة وشبك الحماية".. مركز رعاية يحبس طفلا يوميًا لـ 8 ساعات (فيديو)

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طفل من ذوي الإعاقة يحبس يوميا بين شبك الحماية والنافذة داخل مركز رعاية في إربد (الغد)

في حادثة اعتداء جديدة على أطفال من ذوي الإعاقة، حصلت "الغد" على فيديو يُظهر حبس طفل من ذوي الإعاقة في نافذة "شباك" لمدة 8 ساعات يوميا (بين الشباك والحماية بمساحة لا تتجاوز الـ20 سم) في مركز يدعي أنه متخصص برعاية هؤلاء الأطفال في محافظة إربد.

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هذه الحادثة الثانية في محافظة إربد التي يتعرض لها الأطفال من ذوي الإعاقة للاعتداء من قبل القائمين أنفسهم على تلك المراكز خلال أقل من أسبوع، وتم تصوير الفيديو من قبل أحد الجيران بعد سماعهم المتكرر لصراخ الطفل وهو يناجي أحدا لمساعدته.

 

 

"الغد" بدورها تواصلت مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ليؤكد متابعته للقضية بالتعاون مع إدارة حماية الأسرة التي لم تظهر للعلن، ليتم توقيف القائمة على المركز الذي ظهر لاحقاً بأنه غير مرخص وفق ما أكده المجلس، مدة 15 يوماً وتحويل قضيتها للنائب العام.

 


وتأتي هذه الحادثة بعد حصول حادثة مشابهة حصلت قبل أيام، تداول فيها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اعتداء إحدى المعلمات على طفل من ذوي الإعاقة في مركز خاص تابع للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة إربد أيضاً.


تطرح سلسلة هذه الحوادث تساؤلات عديدة حول فعالية الرقابة وعلى عاتق من تقع مسؤولية وقوع تلك الاعتداءات، خصوصا وأن المركز الذي وقع فيه الاعتداء الأخير غير مرخص ويعمل بشكل اعتيادي، أي أنه لولا تصوير الفيديو وتوثيق الاعتداء لكان المركز يعمل بشكل اعتيادي دون مراقبة ومعرفة أي جهة معنية. 
وكانت المعلمة كما ظهر في الفيديو تعلّم الطفل طريقة النطق الصحيحة للأحرف الأبجدية، وكان الطفل يظهر تجاوباً جيداً، لكن في نهاية الفيديو، لم يسيطر الطفل على لعاب فمه، وهنا قامت المعلمة بصفعه على وجهه.


وكان تقرير الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الذي نشرته "الغد" مؤخرا، قد أدرج عدد الحالات التي تعرضت للعنف منذ ذوي الإعاقة خلال العام 2023، إلا أن التقرير استند إلى الحالات المرصودة من كل المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني متأثرة بعامل التكرار في تلقي الخدمة، حيث شكّل الرقم الإجمالي مع عامل التكرار نحو 58 ألف حالة عنف من بينها 653 حالة عنف ضد ذوي الإعاقة في الأقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، في حين وثقت إدارة حماية الأسرة تسجيل نحو 19 ألف حالة تعاملت معها خلال العام 2023.


وتتولى وزارة التربية والتعليم الأردنية الإشراف على 112 مركزاً تعليمياً، بينما تقع مسؤولية 26 مركز "تأهيل وتدريب" يؤوي 600 منتفع، ضمن صلاحيات وزارة التنمية الاجتماعية.

 

ويفيد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة بتحرك الجهات المختصة لإغلاق 58 مركزاً مخالفاً خلال 2023، تبيّن عدم ارتباط عملها بأي من تلك الوزارات. 
وثبت للأجهزة الرقابية آنذاك أن تلك المراكز كانت تكتفي بالتسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت غطاء "رخصة مهن عائمة" غير مرتبطة باختصاصات تابعة لسائر الوزارات المعنية.


ومسؤولية الإشراف على مراكز التعليم الخاصة وترخيصها انتقلت عام 2020 من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم بعد ثلاث سنوات على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تنظيم هذا القطاع وتوزيع المسؤوليات، عقب كشف سلسلة تجاوزات وإساءات بحق أطفال داخل بعض المراكز.


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