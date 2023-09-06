تأثير الفائدة على الاقتصاد

رامي خليل خريسات

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يمكن لأصحاب المدخرات الجزلة إبقاء ودائعهم في البنوك الوطنية، حيث تعطيهم البنوك فائدة مغرية، حيث يحرص البنك المركزي على أن تكون الفائدة على الودائع بالعملة المحلية أعلى منها على المربوطة بالدولار بهدف المحافظة على جاذبية الدينار كوعاء ادخاري وللحد من خروج الدولارات إلى خارج الحدود.الرفعات بابها مفتوح، ولم تفلح إجراءات البنوك المركزية في العالم التي قادت الفائدة الأساسية إلى نحو 4 % خلال عام 2023 وهي تزيد على نقطتين مئويتين عن متوسط أسعار الفائدة في عام 2021، لم تفلح في ابطاء التضخم نحو النسبة المستهدفة وهي 2 %.استمرار الدولار القوي ليس في صالح دول مثل الأردن ترغب في تحريك الاقتصاد والحد من تحويل المدخرات والفوائض المالية إلى ودائع راكدة يحصل أصحابها على فوائد دون جهد أو مخاطرة، بل تريده اقتصادا تتجه فيه الودائع إلى استثمارات وحركة تجارية، لذلك ما يقال أن ارتفاع مؤشر الدولار 1 % معناه انخفاض في أرباح الشركات 0.5 % ينطبق على الأردن وإن بنسب أخرى.أردنياً رفع الفائدة يعني تقليل الاقتراض، وتشجيع الإيداع في البنوك، فيكسل الاقتصاد وتقل المشاريع وتتأثر بشكل سلبي القطاعات الإنتاجية وسوق العمل الذي يضعف فيه الطلب على العمالة.كما ترتفع قيمة الدينار بسبب الطلب عليه لأغراض الإيداع به والاستفادة من عوائد الفوائد، وستتأثر الصادرات سلبا حيث ستصبح أغلى على من سيشتريها، لكن المستوردات من الخارج ستصبح أرخص، وستكون الشركات الكبرى أكبر المتضررين عند اقتراضها من البنوك حيث ستدفع فوائد أكثر، وستتضرر السياحة حيث تزداد الكلفة على القادم إلى الأردن.وعليه تتجه الأموال نحو السندات الآمنة والودائع، وبعضها يعطي عطاء جزلا كما بعض البنوك تصل لـ 7 %، لذلك ما الذي سيغري المودعين تحويل تلك السيولة إلى استثمارات أو توسع في تلك القائمة في ظل ارتفاع مردود الودائع.في الأردن ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي إلى نحو 2.6 % في عام 2023، وبعض التوقعات تصل به في المدى المتوسط إلى 3 في المائة رغم ارتفاع درجة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية، وكذلك سينخفض التضخم إلى 2.7 في المائة في عام 2023، هذه المعطيات وانفاذا لرؤية التحديث الاقتصادي من المناسب اتباع ما يلي:أولاً أن ندرس بعناية إمكانية عدم اتباع خطوات الفدرالي بحذافيرها لأن ظروف اقتصادنا مختلفة ويمكن الاكتفاء بهامش مناسب يكفي للحفاظ على جاذبية الدينار.وثانياً أن توفر كل وزارة أو جهة حكومية لها مشاريع حيوية إستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص خطوط ائتمان بفوائد منخفضة تشجيعية بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية لدعم تمويل تلك المشاريع التي تحفز النمو وتخفف البطالة، ولتقديم المساعدة للمستثمرين في استيفاء المتطلبات اللازمة.