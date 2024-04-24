تأخر إقرار دراسة يعيق إحالة عطاء وتمديد موعد تسليم العروض في "الإقراض الزراعي"

أظهر تقرير الإنجاز في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، إضافة إلى المعيقات والتحديات في الربع الأول من العام الحالي 2024.

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وأشار تقرير الإنجازات، إلى أن أولويات مؤسسة الإقراض الزراعي التي تم إنجازها خلال العام 2023 وعددها 6، تم إقرار استمرارها خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة القروض المقدمة ضمن هذه المشاريع خلال الربع الأول من العام الحالي 2.298.050 دينار لعدد 186 مقترضا.



وذكر التقرير، أنه تم إطلاق قاعدة البيانات الوطنية الشاملة للأمن الغذائي بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وتحميلها ضمن البيئة التجريبية للدائرة.



كما تم استلام جميع العطاءات ضمن مشروع استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة وإعادة تأهيل مراعي البادية وعددها 22 عطاء وتضم 54 موقعا، وهذا يفوق عدد المواقع المستهدفة والبالغ 50 موقعا بنسبة إنجاز بلغت 108 بالمئة، وتم اختيار 30 موقعا جديدا في عدة محافظات وإعداد الدراسات الفنية لـ 7 مواقع جديدة من أصل 50 موقعا مستهدفا بنسبة إنجاز بلغت 14 بالمئة.



ولفت التقرير، إلى أنه تم الانتهاء من تركيب هناجر مصنع شركة الغذاء الآمن للصناعات الغذائية بنسبة 100 بالمئة، وحالياً في مرحلة الاستلام الأولى للمشروع.



أما عن المعيقات والتحديات في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، أشار التقرير، إلى أن التأخر في إقرار وتطبيق دراسة تطوير الخدمات والإجراءات التمويلية في مؤسسة الإقراض الزراعي يسبب عدم إحالة العطاء وتمديد موعد تسليم العروض لغاية 2024/4/15 .-(بترا)