تباين آراء الطلبة بشأن امتحان الرياضيات

آلاء مظهر

تباينت آراء طلبة تقدموا للورقة الأولى في امتحان مبحث الرياضيات اليوم، في اليوم الثالث للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، بين الارتياح والتذمر.

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واعتبر عدد من طلبة من الفرع العلمي الأسئلة "متوسطة مائلة للصعوبة"، ووصفها آخرون بأنها "متوسطة " تحتاج لوقت أطول من المدة الزمنية المخصصة للامتحان ساعتان ونصف".

فيما أعرب طلبة الفرع الأدبي، عن ارتياحهم من مستوى ونمطية الأسئلة.