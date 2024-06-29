 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تباين آراء الطلبة بشأن امتحان الرياضيات

آراء متباينة لطلبة التوجيهي لامتحان الرياضيات
طلبة التوجيهي

تباينت آراء طلبة تقدموا للورقة الأولى في امتحان مبحث الرياضيات اليوم، في اليوم الثالث للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، بين الارتياح والتذمر.

اضافة اعلان

 

واعتبر عدد من طلبة من الفرع العلمي الأسئلة "متوسطة مائلة للصعوبة"، ووصفها آخرون بأنها "متوسطة " تحتاج لوقت أطول من المدة الزمنية المخصصة للامتحان ساعتان ونصف".

 

فيما أعرب طلبة الفرع الأدبي، عن ارتياحهم من مستوى ونمطية الأسئلة.

 

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ المواطنون لرش أجسامهم بالماء-(تصوير: ساهر قدارة)

استمرار الأجواء الحارة اليوم وبدء انحسار الموجة السبت

20 حزيران 2024
620234143459499052719

استمرار تأثير الكتلة الجافة والحارة على المملكة الجمعة

07 حزيران 2024
تربية الرصيفة

تربية الرصيفة: الشديفات يجتمع برؤساء قاعات امتحان الثانوية العامة

05 حزيران 2024
مستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. (رويترز)

الأردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى

05 حزيران 2024
اقرأ أيضا
وزارة التربية والتعليم

التربية توضح حول سؤال الرياضيات المثير للجدل

منذ 54 دقيقة
طالبة توجيهي تذرف الدموع بعد امتحان الرياضيات اليوم

شكاوى من سؤال في امتحان الرياضيات من موضوع محذوف

منذ1 ساعة
مستوطنات جاثمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة -(أرشيفية)

الأردن يدين مصادقة الاحتلال على شرعنة ٥ بؤر استيطانية في الضفة الغربية

منذ22 ساعة
مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عمان-(أرشيفية)

الخارجية تدعو الأردنيين إلى تجنب السفر للبنان

منذ23 ساعة
ولي العهد

الجيش ينشر فيديو من تمرين "السد المنيع" الذي شارك فيه ولي العهد

منذ24 ساعة
سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد

الحسين بن عبدالله.. عيد ميلاد المستقبل

28 حزيران 2024
افكار و مواقف

التوقعات بشأن حرب حزب الله إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات | منذ20 ساعة
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

قاعد

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !
 