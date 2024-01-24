تبرعات "الإخوان" لغزة.. الحقيقة الضائعة في ذيول التاريخ

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عمان – الغد - لم تكن المرة الأولى التي يثار فيها سؤال: هل خالف حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين "المنحلة"، القانون؟ بعد كشف الهيئة الخيرية الهاشمية عدم توريده للتبرعات الخيرية التي جمعها لقطاع غزة إلى الهيئة .وتذكر حالة الجدل التي تعصف بما يسمى "تبرعات الإخوان لغزة" وما صاحبها من تساؤلات حول مصير التبرعات التي جمعها الحزب لإغاثة الأهل في غزة، بملف المخالفات التي لاحقت الاخوان المسلمين بموجب القانون منذ العام 2005 والتي ادت بالتالي الى صدور قرار محكمة التمييز 2020، بحلّ جماعة "الإخوان المسلمون" وذلك "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، فاعتبرت المحكمة أن الجماعة فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.ورغم قرار القضاء بحل الجماعة، إلا أن حزب "جبهة العمل الإسلامي"، و"جمعية الإخوان"، وجمعيات أخرى تحمل يافطة التنظيم، ظلت تحاول ممارسة أنشطتها ومنها السياسية. ونتيجة لذلك جرى تشكيل لجان حكومية لتتبع الاثر المالي لاملاك جماعة الاخوان واعضاء في الحزب.اذ تبين، حينها، أن أموالا وأراض ومحالا كانت مملوكة للجماعة والحزب، جرى نقلها إلى اسماء شخصيات اخوانية "ثقة" تعمل الجهات الرسمية على تتبع انتقالها من وريث لاخر للتأكد من عودتها الى الجمعية (جمعية الاخوان المسلمين الجديدة التي أسست في العام 2016) في سياقات قانونية.وقالت مصادر لـ"الغد" إن "اللجنة الرسمية والتي شكلت في احدى الوزارات الخدمية قبل نحو عامين والمكلفة بتتبع الاموال والاراضي والمحال التجارية تم استغلالها ونقلها الى شخصيات إخوانية حيث تعمل جهات قانونية على اعادتها الى اوضاعها القانونية".استعراض السياقات التاريخية والقانونية السابقة، يساعد –بحسب مراقبين- في فهم ما يثار من جدل حول "تبرعات الإخوان لغزة"، وما نسب إلى مصدر رسمي مصرح له في الهيئة الخيرية الهاشمية والتي كشفها مدير عام الهيئة الاسبوع الماضي الذي أكد ان الحزب لم يورد اية مبالغ او شحنات الى الهيئة رغم فتحه جميع مراكز الحزب بالمحافظات وجمعيات يتعامل معها لجمع التبرعات لاهالي غزة .لتطفو إلى السطح مجددا تساؤلات حول مصير أموال الاخوان؟ ومن يملكها؟ ومن يمثلها قانونيا في المشاريع التي ينفذها الحزب ومنها عملية التبرعات؟ لتبقى بلا أجوبة وتترنح بين اتهام ونفي للاتهام.وفي هذ السياق، لا بد من التأكيد على جملة من المفارقات اولها هل حصل الحزب على موافقات رسمية من وزارة التنمية الاجتماعية لجمع التبرعات وفقا لنظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957؛ فالمادة 5 من النظام تشترط لمنح للترخيص بجمع التبرعات التي تنفق في الوجوه الخيرية خارج المملكة ان "تقوم بجمع التبرعات هيئة مسجلة بالوزارة او لجنة مؤقتة تعتمد الوزارة لائحة نظامها الاساسي وان تقدم ما يثبت أن التبرعات التي تجمعها ستنفق في وجوه خيرية بالخارج وان تحصل على ترخيص من وزارة المالية باخراج التبرعات التي تجمع نقدية كانت او عينية الى الخارج".فيما تؤكد المادة 6 من النظام على أن "القواعد المشار اليها في المادة 5 تسري ولو كانت الهيئة التي تقوم بجمع التبرعات لإنفاقها في الوجوه الخيرية ذات صبغة سياسية على أن يؤخذ رأي الوزارات ذات الشان في هذه الحالة ."وفي هذا الصدد، تؤكد المعلومات الرسمية ان الحزب أو أي من الجهات ذات العلاقة به لم تتقدم بأية طلبات رسمية لوزارتي التنمية الاجتماعية اوالمالية للبدء بجمع التبرعات او الحصول عليها ابتداءا .كما كشفت المعلومات على ان الحزب الذي يجوز له جمع التبرعات وفق شروط قانون الاحزاب قد نفذ عمليات جمع تبرعات نقدية وعينية دون الرجوع الى تلك المؤسسات (الوزارات لاخذ الموافقات، او ان يجري ضبط الحصيلة وفقا لنظام جمع التبرعات او حتى ايداعها للهيئة الخيرية الهاشمية، حتى لو كانت جمعيات قريبة منه او اشخاص هم من قدموها للهيئة ما يؤكد صوابية ما أعلنت عنه الهيئة.واستنادا لقانون الأحزاب وفق المادة 25 منه الفقرة (و) والتي تنص (على الحزب الامتناع عن تقديم الهبات او التبرعات النقدية أو العينية من أمواله إلى أي جهة بمن في ذلك أعضاؤه).كما نص قانون الاحزاب على ان "للحزب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين والمعنويين على ان تكون معروفة ومعلنة، ويحظر على الحزب تلقي اي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من أي دولة او جهة خارجية و أي مصدر مجهول ."وبالتالي، سيظل السؤال منطقيا، وهو اين ذهبت أموال التبرعات الى اهلنا في غزة التي جمعها حزب جبهة العمل الاسلامي؟!.وبالعودة إلى نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية، فإنه ينص على أنه "لا يجوز استغلال الاموال التي تجمع الا في الغرض الذي جمعت من أجله على ان توافق الوزارة على أي تغيير في هذه الاغراض، وكل تعديل في الترخيص من حيث الموعد او المكان او سبل الجمع يجب ان يعتمد اولا من مجلس ادارة الهيئة ثم تؤخذ موافقة الوزارة عليه".بالمحصلة فان الاموال التي يجمعها الحزب لم يعد مسكوتا عنها كما في السابق، اذ لا بد من معرفة ماذا جمع الحزب، وعن طريق من، ولماذا لم يقدم كشوفاته التي تم الجمع وفقها واين تم التصرف بهذا الاموال للمتبرعين الاردنيين الذين وجهوها للاهل في غزة.كل ما سبق يثير الشك في أن الحزب ومن قبله جماعة الاخوان المنحلة لم يعبأوا بالقانون او الحصول على تراخيص او موافقات سواء لتقديم الاعمال الخيرية او لتنفيذ اية مشاريع في حدود القانون.