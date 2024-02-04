تجهض ثورات التحرر أو يخف زخمها إذا اختلف حولها الثوار

يوسف عبدالله محمود

اضافة اعلان

«لم يلهج عصرُ بالحرية كهذا العصر، ولم يحرمها بقدر ما حرمها هذا العصر» (جبرا إبراهيم جبرا)من يقرأ قراءةً نقدية وتحليلية ما يحدث من تطورات وهزات اليوم، يجد انها في أحيان كثيرة تخدم اهداف الامبريالية ما لم يُحسن الذين يقفون وراء هذه التطورات او الثورات استثمارها وطنياً. من هنا يمكن القول ان ما تتطلبه ثورات الشعوب التي تقع في عالم اليوم –ومنها ثورات الربيع العربي- التي قضت على أنظمة استبدادية احتملت الجماهير عبء استبدادها عقود طويلة فقراً وبطالةً وحرماناً، هو الحفاظ على نقاء هذه الثورات. فلا ينحرف مسارها او يتبدل استبداد باستبداد، وان بدت «الشعارات» في البداية وطنية بامتياز!قد يضلل «الشعار» ان لم يكن صادقاً. دون «الطُّهر الثوري» لن يكون حصار هذه الثورات مُلبياً لطموحات الشعوب. ما اسهل ان تُجهض «الثورة» اذا اختلف حولها الثوار!يشير الى هذه الظاهرة المفكر الأميركي المستنير «هاري ماجدوف» في كتابه المترجم الى العربية تحت عنوان «امبريالية بلا مستعمرات» Imperialism without colonics، والذي ترجمه مازن الحسين، يقول ماجدوف «انه ما دامت الأمور الأساسية في البنية الاقتصادية التقليدية نافذة والتأثيرات التي تولد عدم الاستقرار سائدة، تبقى خيارات التغيير الأساسي محدودة للغاية». (المرجع السابق ص 139)وغالباً ما يقع هذا في المجتمعات النامية التي كثيراً ما تحول «التحالفات الطبقية» فيها والمرتبطة بأنشطة الاستثمارات الأجنبية دون جنيها للمكاسب الوطنية المرتجاة من الثورة!مثل هذه «التحالفات الطبقية» – وكما يرى مؤلف الكتاب- «تتمثل فيها بشكل قوي هذه المجموعات المرتبطة بالأجنبي» مما قد يؤدي الى انتكاسة الثورة والعودة بها الى الوراء. «والارتباط بالأجنبي» يُحبط اية ثورة وطنية، والتاريخ خير شاهد.حدث هذا في الماضي ويحدث اليوم.فالامبرياليون قادرون على لعب ادوارهم بذكاء ومكر، قد يتظاهرون بأنهم مساندون حقيقيون للثورة مؤيدون لـ»الديمقراطية» في حين ان الامر ليس كذلك.ومن يقرأ عبارات هؤلاء الامبرياليين التي يتفوهون بها في المؤتمرات العلنية يلمس حرصهم على الاستمرار في فرض هيمنتهم على ما يسمى بـ»بلدان الأطراف» او المجتمعات النامية. كمثال على ذلك ما قالته ذات مرة وزير خارجية أميركا السابقة مادلين اولبرايت في مجلس الشيوخ الأميركي، قالت: «يجب علينا – نحن الأميركيين- ان نحتفظ بوظيفة صانعي تاريخ زماننا». (انظر كتاب «النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين» ص 210، تأليف: أ. ني اوتكين، ترجمة يونس ديب)او ما قاله قبلها وزير الخارجية الاسبق كسنجر، قال: «علينا ان نهتم بإدارة الازمات في العالم، لا حلها». «وإدارة الازمات» تعني بقاء «عدم الاستقرار» يضرب المجتمعات التي تبحث عن «التحرر» من الحكم الشمولي والاستبدادي.لن تتقبل «الامبريالية» بسهولة حدوث تطورات عالمية لم يكن حدوثها في حسبانها. ستتصدى لها بكل الوسائل ولن تكون الوسائل العسكرية وحدها هي ما تلجأ اليه. ستستخدم «اختراق» بنية هذه المجتمعات من «الداخل». ستعمل جاهدة على إطالة امد «عدم الاستقرار» فيها. والشاهد ما يجري في «العراق» و»أفغانستان» و»ليبيا» وغيرها.المعايير الأخلاقية ليست واردة في حسابات «الامبرياليين». الوارد هو بقاء بنية هذه المجتمعات تحت هيمنة النظام الرأسمالي! الوارد هو إدارة امد الازمات لا حلها. الوارد هو تطبيق نظمهم وشرائعهم على البشر بالقسر والقوة أو بالدهاء!