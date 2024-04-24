تحديد موعد الانتخابات النيابية في 10 أيلول المقبل

أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، عن إجراء الانتخابات النيابية في 10 أيلول المقبل.



وقال المعايطة خلال مؤتمر صحفي في مقر الهيئة إن إصدار الجدول الزمني للانتخابات النيابية المتضمن موعد الترشح الأسبوع المقبل.

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ولفت المعايطة إلى أن قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من أيلول للعام 2024 موعدا للاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين يأتي بالاستناد لأحكام المادة 4/أ/1 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 واحكام الفقرة ب من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم 11 لسنة 2012.



أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.



وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص، وفيما يلي نصها: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".

وتزامنا مع صدور الإرادة الملكية، زار جلالة الملك الهيئة المستقلة للانتخاب، الأربعاء، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.