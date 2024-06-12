 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحذير من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسم وزارة العمل

وزارة العمل
وزارة العمل
حذر الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود المواطنين من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها وشعارها أو شعار "البرنامج الوطني للتشغيل" ويتم تداولها والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

وقال الزيود، في بيان صحفي الأربعاء، إن ما يتم ما تداوله من إعلانات وهمية تستخدم اسم وزارة العمل لغايات التشغيل عارية عن الصحة تماما ولا علاقة لها بها، داعيا المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذا النوع من الإعلانات أو تداولها مع الآخرين أو الترويج لها.

ودعا الباحثين والباحثات عن فرص العمل في القطاع الخاص إلى متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة ، أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منها حساب الوزارة على  (الفيسبوك)د أو حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي (x)  أو من خلال الدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" ; أو عبر الرابط الإلكتروني للبرنامج الوطني للتشغيل www.tashgheel.gov.jo للاطلاع على فرص العمل المتوفرة لدى شركات القطاع الخاص.
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