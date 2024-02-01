الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحذير من الغذاء والدواء بخصوص مكمل غذائي KINGDOM ROYAL HONEY GOLD VIP

WhatsApp Image 2024-02-01 at 12.32.48 PM
المكمل الغذائي
حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من استخدام المكمل الغذائي 
KINGDOM ROYAL HONEY  GOLD VIP والذي تبين أن عينات عشوائية منه تم سحبها من السوق المحلي مزورة وتحتوي على مادة دوائية غير معلن عنها في بطاقة البيان ( (TADALFILوالتي يتطلب استخدامها اشراف طبي .اضافة اعلان
ودعت المؤسسة  في تحذير أصدرته اليوم، مستخدمي المكمل المذكور إلى التوقف المباشر عن استخدامه، كما عممت على المنشآت التجارية التي تبيعه بوقف بيعه  والتحفظ على الكميات المتوفرة منه لديها لحين استكمال الإجراءات الرقابية والقانونية المشددة التي باشرتها المؤسسة بما في ذلك سحب كامل الكمية المتداولة في المنشآت بالتنسيق مع الوكيل.
هذا وضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء عينات من المكمل المذكور ضمن حملة رقابية استباقية ونوعية استهدفت المكملات الغذائية المتداولة في السوق الأردني لضمان مأمونيتها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-02-01 at 1.33.33 PM

البيت العربي الثقافي يقيم فعاليته الثانية من "العقل السليم في الجسم السليم"

منذ1 ساعة
1237069

قبول 17665 طالبا في الجامعات للدورة الشتوية

منذ1 ساعة
دوار المشاغل

الأمانة تبدأ بالأعمال الإنشائية لتحويل تقاطع المشاغل لاشارة ضوئية

منذ2 ساعة
مبنى أمانة عمان - (أرشيفية)

الأمانة تبدأ بالأعمال الإنشائية لتحويل تقاطع المشاغل لاشارة ضوئية

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-01 at 12.24.43 PM

"الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية" يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

منذ3 ساعة
موسى المعايطة

المعايطة: الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية اقترب

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

محكمة "النصح" الدولية،،،

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطابات موازنة عكس الاتجاه

سلامة الدرعاوي |اليوم

آفاق اقتصادية عالمية: تحديات النمو وفرص التحول

رعد التل |اليوم

الحرب أولا...أولوية إسرائيل

سميح المعايطة |اليوم

من أزمة إدارة إلى إدارة أزمة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات | منذ16 ساعة
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 