تحويل السير على طريق البحر الميت – غور الحديثة

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تعلن وزارة الاشغال العامة والاسكان عن اجراء تحويلات مرورية على طريق البحر الميت – غورحديثة في المنطقة الواقعة جنوب جسر الموجب بشكل مؤقت بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام/ إدارة الدوريات الخارجية.وتأتي التحويلة لتنفيذ اعمال صيانة الهبوط على طريق البحر الميت جنوب جسر الموجب بطول 73م وعلى عرض الطريق القائم كاملاً، وذلك ضمن اعمال مشروع الصيانة للطرق ومعالجة العبارات والمنشآت الخرسانية على طريق البحر الميت – غور الحديثة .وتتضمن الأعمال في الموقع إزالة طبقات الاسفلت القائمة والفرشيات بعمق 2 متر والعمل على تركيب طبقات جيوجريد على منسوب الحفر وتحت الاساس و وما تحته وتنفيذ طبقات الطمم والفرشيات وطبقات الخلطة الإسفلتية للوصول الى المناسيب المطلوبة يالإضافة الى اعمال السلامة المرورية من دهان وعاكسات أرضية وفق أفضل المعايير الهندسية المتبعة.حيث سيتم وبالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية إغلاق الطريق الرئيسي وتحويل إتجاهات السير على النحو التالي:1- تحويل السير للقادمين من العقبة الى عمان يميناً بإتجاه واحد قبل وصولهم جسر الموجب بتحويلة عرضها 4م وطول 180 م .2- تحويل القادمين من عمان الى العقبة يميناً بإتجاه واحد بعد جسر الموجب مباشرة بتحويلة عرضها 4م وطول 104م .وذلك إعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 23-9-2023 ولمدة شهرين من تاريخه لحين الإنتهاء من الأعمال.وتدعو الوزارة الأخوة المواطنين سالكي الطريق الى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية وتعليمات إدارة الدوريات الخارجية وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان.