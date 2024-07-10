 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تخصيص 3451 راتب تقاعد شيخوخة خلال النصف الأول من العام

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (3451) راتب تقاعد شيخوخة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة كما في 30/6/2024 إلى (102367) راتباً تقاعدياً.اضافة اعلان

وأشارت المؤسسة إلى أن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي (7) سنوات، ويقصد بالاشتراك الفعلي الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل.

وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح لمن لم يُكمل المدة المطلوبة لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عند إكمال السن عدة خيارات لاستكمال هذه المدة تتمثل بانتهاء الخدمة وشراء السنوات المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى، أو الاستمرار بالشمول من خلال الاشتراك الاختياري.
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